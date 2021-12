Chery Arrizo 5 tem motor turbo e flexível

Como parte de uma audaciosa estratégia para crescer no mercado brasileiro, a Caoa Chery apresentou hoje em Jacareí, no interior de São Paulo, o novo sedã Arrizo 5.

Feito para o segmento dos três volumes compactos e mais equipados, caso do Volkswagen Virtus, Fiat Cronos e Toyota Yaris - todos lançados este ano, além do Chevrolet Cobalt, o Arrizo 5 tem nome difícil de lembrar, mas um pacote que faz jus ao posicionamento. O motor é 1.5 turbo flex, com comando de válvulas variáveis e 19,4kgfm a 5.500rpm e câmbio unicamente automático do tipo CVT com simulação de sete marchas. Luzes em LED, ar condicionado automático, assistente de partida em rampa, rodas aro 16, controle de tração e estabilidade, piloto automático, computador de bordo, multimídia com câmera de ré são itens de série na versão RX. A RXT acrescenta teto solar, mais dois airbags e bancos em couro. Como sedã que se preze, tem porta malas generoso e 2,65 de entre-eixos. Os preços não foram definidos mas ficarão entre R$ 69,9 mil e R$ 79,9 mil.

O desenho é claramente oriental com faróis e lanternas espichados e um interior bem acabado mas um pouco carregado com luzes, comandos e cromados. Ainda assim, impressiona pelo bom encaixe das peças com mínimos arremates como a tampinha que cobre o pino inexistente nas portas dianteiras.

Passos largos

A estratégia da CAOA Chery no país fica mais clara a cada dia. Além do subcompacto QQ e do Celer, tímidos integrantes da marca, o Tiggo 2 terá dois reforços na família de SUVs que serão mostrados no Salão do Automóvel. Os executivos fazem questão de detalhar números sobre o crescimento da marca, ampliação do centro de distribuição de peças e dizer que 250 itens do carro estão em fase de qualificação de fornecedores.

Durante a avant première em Jacareí, interior de São Paulo, nossa reportagem teve a oportunidade de visitar a fábrica da Caoa Chery. Enxuta, compreende o processo inteiro de montagem e controle de qualidade. Na linha, acompanhamos a montagem de duas unidades do novo Arrizo 5. No carro há peças de fornecedores consagrados como Bosch, Magneti Marelli e Delphi. A lista deve aumentar nos próximos meses.

