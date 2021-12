A primeira impressão do novo S60 é que se trata de um carro para ser dirigido. Suas linhas esportivas e equilibradas conseguem reforçar as três principais diferenças dimensionais em relação à versão anterior: ele é 12,6 cm mais longo, tem um entre-eixos 9,6 cm maior e a altura foi reduzida em 5,3 cm. A carroceria é equilibrada e realça a cintura baixa. Os para-lamas ligeiramente abaulados reforçam a ideia de alto desempenho.

As lanternas dianteiras têm desenho que sugere a integração da assinatura "martelo de Thor" com as correspondentes traseiras, todas com LED. Os faróis dianteiros são direcionais e também são em LED. A tampa do porta-malas segue a solução rabo de pato do A4 e do Classe C, mas com estilo muito mais elegante.

Dinamicamente, comporta-se mais como um cão de guarda que protege bem o dono: a direção, por exemplo, com o sistema de alerta de mudança de faixa, alerta sobre manobra, demandando mais força do motorista. Vale destacar que o painel e todo o interior são representantes fiéis da escola sueca de design: ergonomia dos comandos táteis (o painel inteiro tem apenas nove comandos físicos) e leitura dos símbolos são próximas da perfeição.

Na rua e na estrada o isolamento acústico é superior e a luminosidade interna cria uma sensação de conforto ainda maior que os bancos estofados em couro legítimo e com ajustes elétricos e memória nos dianteiros. Pisar no acelerador para despertar a potência do motor turbo 2.0 de quatro cilindros em linha, com índices de potência e torque que variam entre 190 cv (T4)/254 cv (T5) e 407 cv (T8, híbrido) é certeza de diversão com segurança: o câmbio Geartronic de oito velocidades e os freios a disco nas quatro rodas (aro 18" no T4 e 19'' nas demais versões) se completam bem e contam com boa dose de programas eletrônicos que contribuem para a segurança e o conforto.

