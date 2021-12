Azera surpreende no preço e nas mudanças

Há segmentos da indústria automobilística de que algumas fábricas participam apenas para marcar presença, eufemismo para vendas anuais raramente próxima aos seis dígitos. No nicho ocupado por sedãs de alto luxo, por exemplo, a Hyundai faz exatamente isso com o Azera, que acaba de ganhar uma versão marcada por requintes de acabamento e de um novo trem de força: motor V6 e câmbio de oito marchas – com um seletor de modos de condução: um que prioriza eficiência e economia de combustível e outro que promove uma condução mais esportiva.

O carro volta a ser importado para o Brasil em versão única e a um preço bem mais salgado: R$ 269.900; unidades mais novas do modelo 2016/2017 (as últimas a chegar 0 km às concessionárias da marca) hoje são comercializadas por preço abaixo de 50% desse valor.

Versões blindadas, extra que deverá equipar boa parte dos modelos vendidos, já aparecem no mercado por preços que ultrapassam os R$ 330 mil. Mesmo assim, este sedã de 4,97 m de comprimento (4.970 mm) chama atenção pela sobriedade que sempre tem lugar mesmo quando se toca a ostentação.

Para mover os 1.622 quilos de peso do novo Azera existe sob o capô um motor com injeção direta de combustível, o Lambda II 3.0 GDiV6, que produz 261 cv a 6.400 rpm e 31 kgfm a 5.300 rpm, valores que chegam até as rodas dianteiras através de um câmbio automático (conversor de torque) de oito velocidades, outra novidade da marca no País. As rodas de liga-leve têm desenho que destacam suas 19" de diâmetro e os pneus 245/40 de perfil baixo e encobrem discos de freio duplos e ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Na cidade, um litro de gasolina – único combustível aceito pelo V6 – serve para andar sete quilômetros, consumo que na estrada melhora para 10,3 km/l.

A carroceria do All New Azera, nome de batismo da sexta geração deste modelo de luxo da casa sul-coreana, tem um estilo bem mais suave e leve que seu antecessor e permite imaginar que seu design vai perdurar por mais tempo. O equilíbrio de suas curvas, a grade dianteira redesenhada, os faróis e as setas de direção com lâmpadas de LED parecem mais integrados. Na traseira um vinco unindo as duas lanternas, também equipadas com LEDs, remete a um detalhe presente desde a primeira geração do Azera. A abertura do porta-malas é acionada por um sensor de presença, um dos itens de uma longa lista de equipamentos da única versão disponível à venda.

All New Azera

Nessa relação aparecem itens como air bags para motorista e passageiro dianteiro, de joelho para o motorista e laterais, de cortina; ar-condicionado dual zone, botão start/stop; sensor de estacionamento dianteiro e traseiro; carregador de celular wireless; controle eletrônico de estabilidade e tração, cortinas retráteis no vidro traseiro (elétrica) e laterais (manuais), e muitos outros.

O interior tem estofamento em couro (bancos) e camurça (teto, colunas e para-sol) e teto solar panorâmico. O volante é multifuncional e acomoda controles de áudio, bluetooth e piloto automático; o painel traz uma central de entretenimento de oito polegadas (compatível com aplicativos Android Auto e Apple CarPlay).

Segurança e tecnologia

O Hyundai All New Azera oferece o blind spot detection (BSD), tecnologia em que sensores instalados nos extremos do para-choque traseiro monitoram e informam, por meio de avisos visuais no espelho retrovisor externo e sonoros, a presença de veículos ou motos em pontos-cegos. O modelo também conta com around view monitor (AVM), que propicia ao condutor uma visão de quase 360 graus em torno do veículo usando um sistema multicâmera. O AVM aumenta a confiança do condutor e permite que o mesmo possa enxergar ao redor do veículo, facilitando, principalmente, a realização de manobras de estacionamento. Outras funcionalidades de apoio ao condutor incluem o autonomous emergency braking (AEB, freio autônomo de emergência), que aplica automaticamente os freios e alerta o condutor quando ele detecta uma colisão iminente na estrada. Também conta com advanced smart cruise control (ASCC). O ASCC mantém a velocidade predefinida e uma distância segura do veículo à frente, trabalhando também em conjunto com o AEB em casos de tráfego intenso.

