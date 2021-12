Agosto é o mês das novas Honda CRF 1000L Africa Twin

Moto de características maxitrail, a nova Honda Africa Twin chega ao mercado em agosto nas versões CRF 1000L e CRF 100L Adventure Sports, ambas equipadas com o mesmo trem de força bicilíndrico de comando único no cabeçote de oito válvulas e cilindrada de 999,1 cm³. Graças à adoção de uma nova caixa do filtro de ar a potência vai aparecendo de forma mais suave até chegar aos 7.500 rpm, quando 94,6 cv impulsionam os 216 kg (a seco) da versão 1000 L e 224 kg da Adventure Sports. Os preços sugeridos ao consumidor começam em R$ 57.990 e podem chegar até R$ 69.990 na opção mais sofisticada.

O nome Africa Twin é bastante forte e foi consagrado como opção de trilhas no final dos anos 1990. Há três anos, a Honda relançou a marca no mercado internacional e agora surge a nova versão, que capitaliza vários melhoramentos desenvolvidos nesse período. A redução de peso e a eletrônica embarcada permitem vários modos de pilotagem e melhor aproveitamento do conjunto mecânico, além de conforto mesmo em distâncias mais longas, em especial na versão Adventure Sports, cujo assento tem sua altura regulável entre 900 e 920 mm, 50 mm a mais que na versão de entrada.

A eletrônica da nova Africa Twin inclui uma bateria de íons de lítion que é 2,3 quilos mais leve e tem maior durabilidade que o a usada anteriormente. Ela garante energia suficiente para operar os quatro modos de pilotagem, níveis de potência, freio-motor e controle de tração. O Seletor de Controle de Torque (HSTC) tem sete níveis de ajuste e pode ser totalmente desligado e funciona em conjunto com o acelerador eletrônico (Throttle by wire, TBW). O nível 1 é indicado para pilotagem mais agressiva enquanto o 7 oferece a sensibilidade adequada para pisos escorregadios.

Comando único

A embreagem deslizante colabora para explorar os 9.7 kgfm de torque disponíveis a 6.000 rpm, explorados pelo câmbio de seis marchas. Cabe destacar que a utilização de comando único e de motor com cárter semi-seco (há um reservatório de óleo incorporado ao bloco inferior) permitiu construir um motor com dimensões compactas. Esta solução contribui para melhorar o centro de gravidade, consequentemente, a estabilidade. O sistema de injeção eletrônica PGM-FI explora ignição dupla por cilindro.

A mecânica das novas Africa Twin está instalada em um chassi de berço duplo, com seis pontos de fixação do trem de força, solução que colabora para diminuir vibrações a ponto de dispensar o uso de amortecedor de direção. A suspensão dianteira Showa tem um garfo duplo invertido com tubos de 45 mm de diâmetro e amortecedor traseiro, ambas reguláveis. A roda dianteira tem diâmetro de 21" e discos duplos de freio e 310 mm de diâmetro; na traseira encontra-se uma roda de aro 18", com disco único de 256 mm, mas igualmente flutuante. As pinças Nissin são de quatro pistões e os pneus são na medida 90-90 na frente e 150/70 atrás.

Outra novidade das Africa Twin versão 2020 é o painel de instrumentos que, redesenhado, se vale de uma tela retangular LCD tipo "blackout", que permite excelente legibilidade das múltiplas informações. Quanto à iluminação, o característico farol duplo em LED permanece em ambas versões da Africa Twin.

A Honda dobra a aposta em sua maxitrail: ao lado da CRF 1000L Africa Twin, renovada tecnicamente por itens como o acelerador eletrônico Throttle By Wire, quatro Riding Modes, podendo variar potência, freio motor e o HSTC – Honda Selectable Torque Control –aperfeiçoado e preço público sugerido de R$ 57.990 e para a versão Travel Edition equipada com acessórios, o preço público sugerido é de R$ 66.990. Já a novíssima CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports, que se diferencia pelo tanque de combustível de grande capacidade, suspensões de curso ampliado, carenagem mais protetiva e aquecedor de manoplas tem preço sugerido de R$ 64.990 e na versão Travel Edition, o preço público sugerido é de R$ 69.990

Tracer 900 GT 2020 chega às lojas por R$ 49.390

A Tracer 900 GT é ideal para viagens de longa distância nas estradas

A Yamaha lança a linha 2020 da Tracer 900 GT, sport touring que substitui a MT-09 Tracer com algumas novidades. O motor foi mantido: 3 cilindros de 847 cc acoplado ao câmbio de seis marchas. O conjunto rende 115 cv de potência e 8,9 kgfm de torque.

Para melhorar a aerodinâmica foram aplicados redesenhos nas carenagens. O piloto passa a contar com novo assento, com ajuste em duas posições. A proteção foi ampliada com o novo para-brisa ajustável, evitando que detritos e insetos atinjam o piloto.

Outra novidade são os aquecedores de manopla, bem-vindos no inverno. O guidão está mais estreito, o que ajuda nas manobras em vias urbanas. Já o garupa passa a contar com novas alças de apoio em alumínio e novas pedaleiras. Com elas, as pernas ficam menos dobradas e ampliam o conforto.

De acordo com a Yamaha, as suspensões foram revisadas: na dianteira os amortecedores foram recalibrados e atrás receberam ajuste de retorno, regulagem de pré-carga da mola que dispensa ferramentas.

Complementa o conjunto, a nova balança da suspensão traseira, que possibilitou aumentou a distância entre-eixos de 1.440 para 1.500 mm. Essa mudança proporciona um comportamento mais estável e equilibrado à motocicleta.

Ideal para viagens de longas distâncias pelas estradas, a Tracer 900 GT ganhou piloto automático, recurso que mantém velocidade constante ao pilotar em estradas com aclives e declives e reduz a fadiga do braço e da mão direita na condução por grandes períodos. Esse controle de velocidade opera a partir da 4ª marcha, entre 50 e 180 km/h.

Ainda na pilotagem, a embreagem deslizante impede o travamento da roda traseira em reduções de marcha mais bruscas, ajudando a manter a estabilidade. Tudo isso ainda auxiliado pelo controle eletrônico de tração, o que evita que ela destracione em situações de aceleração brusca ou quando houver baixa aderência no piso. São três modos: um evita que a roda patine em qualquer situação; no outro há um controle moderado, intervindo menos na forma de conduzi-la. Pode até ser desligado para uma pilotagem mais esportiva.

Alta definição

O painel em TFT de alta definição possui indicadores de marcha, combustível, posição do D-mode, conta giros, hodômetro total e parcial, média de consumo, consumo de combustível instantâneo, contagem regressiva de quilometragem em “reserva”, temperatura do motor e temperatura ambiente. O mostrador digital indica em qual modo o Controle de Tração está selecionado ou se está desativado.

Com opções de cores preta metálica (Midnight Black) e azul metálica fosca (Phanton Blue), a nova Tracer 900 GT 2020 chega à rede de concessionárias Yamaha por R$ 49.390 + frete. A garantia é de um ano sem limite de quilometragem.

