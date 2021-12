A novidade do HR-V 2020

O segmento dos utilitários esportivos, um dos preferidos do consumidor brasileiro, ganhou um novo impulso com a chegada do HR-V, em 2015, quando o mercado ainda era dominado por Ford EcoSport e Renault Duster. O Honda foi lançado quase na mesma época do Jeep Renegade, ambos produzidos no Brasil, e chacoalharam o mercado, dominando o segmento de SUVs até 2017. Naquela época surgiam o Jeep Compass, o Hyundai Creta e o Nissan Kicks, que avançavam nas vendas.

Com emplacamentos estáveis nos últimos dois anos e uma leve reestilização em 2018, a Honda prepara novidades para a linha 2020, que chega em junho. Por fora, pelo menos, as mudanças são discretas. A principal novidade é o retorno da versão Touring, agora com motor turbo. E o acréscimo de itens de conforto e tecnologia.

As demais variantes LX, EX e EXL receberam melhorias, mas tiveram os preços mantidos.

A Touring se diferencia pela adoção de faróis em LED e nova grade frontal com acabamento em black piano. Outra novidade é o inédito teto solar panorâmico da versão Touring. Atrás, o logotipo "Turbo" e o sistema de escapamento em inox com duas saídas completam o design da nova versão. Conforme a cor externa, o acabamento interno é cinza-claro ou preto para bancos – revestidos em couro –, laterais de porta, console central e painel. Costuras duplas nas laterais também são exclusivas da nova versão.

A Touring conta com a tecnologia Smart Entry, recurso que permite a abertura do veículo por aproximação, sem uso da chave, e partida por botão. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré – com três modos de visualização –, sensor de chuva e o sistema Honda LaneWatch são outras novidades na linha 2020 do HR-V.

O LaneWatch possui câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia, ao se acionar a seta, ou mesmo ao pressionar um botão na alavanca. A versão Touring recebe a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, com navegador GPS integrado ao sistema.

A Touring é a pioneira na linha HR-V a vir equipada com motor turbo de injeção direta. O conjunto de quatro cilindros e 1,5 litro rende 173 cv de potência (só gasolina) e está acoplado à transmissão continuamente variável (CVT), a mesma utilizada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V.

Essa transmissão traz algumas características específicas: função kick-down, que reduz rapidamente a relação de marcha para permitir uma retomada mais eficiente quando o pedal do acelerador é pressionado até o fim do curso e uma modularidade maior da aceleração em médias rotações. Com todo esse pacote de motor e tecnologia, o HR-V Touring custa R$ 139.900.

As demais versões

Na opção EX, intermediária, as principais novidades na linha 2020 são a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, e sensor de estacionamento traseiro.

Já a versão LX, de entrada, passa a vir com câmera de ré integrada à central multimídia de 5 polegadas, com três modos de visão, facilitando as manobras e aumentando a visibilidade do condutor.

Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função brake-hold, controle de cruzeiro e faróis de neblina (halógeno nas versões LX, EX e EXL e de LED na versão Touring), vidros elétricos e destravamento do porta-malas por controle.

Na segurança, todas as versões são equipadas com controle de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA) e luzes de frenagem de emergência (ESS).

As versões EX, EXL e Touring trazem ainda ar-condicionado digital touchscreen, air bags laterais, e aletas para trocas de marcha no volante, habilitando a simulação de sete velocidades na transmissão CVT, e volante com revestimento em couro.

Bancos revestidos em couro, air bags laterais do tipo cortina, acendimento automático dos faróis, central multimídia de 7 polegadas com navegador integrado e rebatimento de retrovisores com função tilt-down em marcha a ré são itens nas versões EXL e Touring.

Nas versões LX, EX e EXL o HR-V é equipado com motor flex 1.8 de até 140 cv acoplado à transmissão CVT, com simulação de sete velocidades, e aletas para trocas de marchas no volante nas variantes EX, EXL e Touring.

