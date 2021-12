Autoescola oferece serviços só para mulheres

Maria Quitéria foi a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a entrar em combate pelo Brasil. E é exatamente na avenida que leva o nome da heroína da Guerra da Independência que está localizada a primeira autoescola da Bahia voltada somente para o público feminino. Com um conceito de exclusividade, a Escola Só para Elas atende em uma das principais vias de Feira de Santana – a 108 km da capital baiana.

Os detalhes da cor rosa expostos em todos os objetos do local – inclusive nos carros – deixam claro o objetivo da autoescola. “Fazer com que as mulheres se sintam entre amigas e fiquem mais seguras e confiantes para tirar a habilitação. Não é preconceito, é exclusividade”, afirma Natali Cardoso, diretora-geral da Só para Elas.

É justamente o serviço diferenciado e para não sofrer com o preconceito que muitas mulheres procuram a autoescola. Com o slogan Mulher no Trânsito, Prudência Constante, a escola segue as orientações do Detran, mas com olhar feminino, pensando na realidade e no perfil do seu público-alvo: as mulheres.

“Me sinto mais segura aqui. São todas profissionais mulheres e, de igual forma, atendem exclusivamente mulheres. Assim, me sinto mais à vontade para tirar minhas dúvidas em sala de aula, sem que os homens achem graça ou façam piada. Já senti isso na pele”, revela a aluna Bianca Pantoja.

A escola Só para Elas existe há dois anos, atendendo cerca de 30 alunas mensalmente e contando, ainda, com seis professoras que dão aulas focadas em suprir a carência que a mulher enfrenta ao tirar a primeira habilitação.

Mesmo com tantas mulheres buscando tomar o controle da direção, o número de condutores do sexo feminino ainda é baixo na Bahia. Segundo dados oficiais do Detran-BA, as mulheres no trânsito do estado representam apenas 26% do total de motoristas. Embora os órgãos de trânsito não tenham uma estatística específica para infrações classificadas por sexo, a instrutora da autoescola Katiuscia Santos, há cinco anos no ramo, acredita que os homens são mais imprudentes e justifica a sua posição: “Eles são mais apressados em aprender a dirigir, sem falar na paciência que, para o homem, é mais difícil. As meninas são mais detalhistas, e, quando vão para o trânsito, fica perceptível o quanto são mais atenciosas e criteriosas”, opinou.

Superação A comerciante Maria Vitória Barreto sempre teve o sonho de dirigir, mas, com o passar do tempo, foi deixando o desejo de lado, já que sempre contava com o marido ou um dos quatro filhos para dirigir. Aos 58 anos, e sem os filhos em casa, a necessidade falou mais alto.

“Minha nora comentou sobre a autoescola e, logo que cheguei, notei que seria minha oportunidade. Me senti motivada pelas professoras, que me acompanharam e deram atenção e suporte na hora de vencer alguns medos e receios”, conta Vitória, que passou em todas as provas nas primeiras tentativas e hoje já está com sua habilitação em mãos.

Assim como ela, outras mulheres viram na autoescola uma oportunidade ímpar. “Algumas escolhem nossa escola porque os maridos são ciumentos e não deixam elas fazerem aula com homem”, conta Natali.

Durante este mês, em comemoração ao dia das mulheres, a autoescola oferece alguns mimos às alunas, como fazer uma maquiagem profissional enquanto esperam a aula começar e ainda pagar mais barato para se habilitar. O valor para tirar a carteira nacional de habilitação nas categorias A e B está com preço promocional de R$ 1 mil – o valor normal é R$ 1.200 sem as taxas do Detran. São 45 horas-aula de curso teórico e 20 horas-aulas práticas, e o processo é o mesmo instituído pelo Detran: a candidata a motorista deve passar por avaliação médica, psicoteste e exame teórico. Depois, deve fazer ainda o treinamento no simulador. Somente após essa fase é que a pessoa inicia as aulas em um carro de verdade.

