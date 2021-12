Auto Shopping Itapoan tem expectativa de movimentar R$ 4 milhões em negócios

O Auto Shopping Itapoan celebra 12 anos com anúncio de um projeto de ampliação, ações para os lojistas e equipes de venda e o Feirão Desafio de Aniversário. O feirão começa hoje e vai até domingo (7), reunindo 23 lojas de seminovos e financeiras, com a oferta de taxas e condições de financiamento diferenciadas.

São mais de mil opções de modelos seminovos multimarca e o consumidor poderá escolher entre as condições de financiamento, em 12, 24, 36, 48 ou 60 meses. Com os juros básicos da economia em queda, houve barateamento do crédito e várias modalidades de financiamento têm taxas a partir de 0,80% de juros.

A expectativa é que, neste feirão de aniversário, sejam comercializados mais de 100 veículos seminovos. “Muitos dos quais ainda com garantia de fábrica, movimentando R$ 4 milhões em negócios”, afirma a gerente-geral do Auto Shopping Itapoan, Daniela Peres.

O segmento de revenda de seminovos está otimista e faz projeções de crescimento para este ano. De acordo com a Fenabrave, no acumulado de janeiro a fevereiro deste ano foram comercializados 1.708.987 veículos usados, entre automóveis e comerciais leves. Um crescimento de 6,05% em relação ao ano passado. Há perspectiva de crescimento, algo em torno de 8% a 10%, em relação a 2018.

Projeto de ampliação

O Auto Shopping Itapoan tem um projeto de ampliação a ser implementado ainda este ano. “Existe uma lista de espera, com lojistas de fora e outros que já operam aqui e têm a necessidade de ampliar suas lojas”, revela a gerente.

A cultura de shopping, onde se espera um local seguro, confiável, de fácil acesso e com muita variedade, se estendeu para a compra de seminovos, pois isso facilita a vida das pessoas. “Pela credibilidade e confiança, atraímos públicos de todos os tipos, classes sociais e sexo.

Solução

Palestra motivacional

A palestra “Como vender o melhor produto pelo melhor preço”, do professor Antônio Freire (Academia da Venda), vai marcar a abertura do Feirão Desafio de Aniversário hoje. Ele vai falar para lojistas e suas equipes de venda, embora o evento seja aberto ao público. “Para obter sucesso em vendas basta manter em mente e praticar as três palavras mágicas: disciplina, dedicação, determinação”. Freire explica que o treinamento contínuo é fundamental para toda e qualquer equipe de venda. “Sem treinamento, a venda acontece apenas quando o consumidor tem muita necessidade, sem treinamento, o vendedor não tem nada de novo a oferecer ao cliente”, diz.

Aumento da concorrência no setor de seminovos

O clima é de otimismo, com os pés no chão, no segmento de revenda de seminovos na Bahia. Empreendedores e gestores se empenham para manter em alta a motivação das equipes de venda, mirando nas projeções de crescimento para 2019, ao tempo em que apostam nos efeitos da queda nas taxas de juros do financiamento. Vender, vender, vender e deixar para trás o fraco desempenho do ano passado: esta é a ideia.

O mercado de Salvador se movimenta com a perspectiva de um novo player no setor. Circula a informação, ainda não oficial, de que um novo auto shopping de seminovos será inaugurado na capital baiana. Novos investimentos são boas notícias, não apenas porque geram emprego e renda, mas porque a concorrência saudável traz benefícios ao consumidor, que é atraído por preço competitivo e qualidade de serviço.

Especialistas em marketing comemoram a chegada de concorrentes qualificados. Pois o aumento do leque de opções desenvolve o mercado, uma vez que estimula investimentos, treinamento, além de melhoria de produto e preço. Faz sentido, porque, para empreender, é preciso manter o foco na atualização e melhoria contínua, sem temer novos concorrentes.

Ao tempo em que circula nos bastidores a notícia de um novo concorrente, o Auto Shopping Itapoan realiza um feirão para celebrar 12 anos e anuncia ampliação. O Auto Shopping Salvador, por sua vez, ainda não se movimentou, mas a reação é certa.

No acumulado de janeiro e fevereiro deste ano foram comercializados 1.708.987 veículos usados, entre automóveis e comerciais leves. Um crescimento de 6,05% em relação a 2018, diz a Fenabrave. A projeção de crescimento este ano é algo em torno de 8%, comparando com 2018. Na capital baiana existe a expectativa de que o aumento da concorrência no setor impulsione as vendas.

adblock ativo