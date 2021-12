Audi usa novo A4 para ter volume

O sedã de luxo A4 está com uma nova configuração: a Attraction. A alemã Audi cobra R$ 118.900 pelo novo A4 Attraction equipado com motor 2.0 TFSI, quatro cilindros, com turbocompressor e injeção direta de gasolina. Este "coração" rende 180 cavalos, com o auxílio do câmbio automático Multitronic de 8 velocidades.

Para aumentar as vendas no mercado brasileiro, a Audi incorporou mudanças no visual, com vincos mais fortes no conjunto frontal e quatro LEDs de luzes diurnas nos faróis de bi-xenônio do novo A4 Attraction. Agora, o sistema de lavadores automáticos e de regulagem de altura do facho de luz dos faróis está mais eficiente também e gasta menos energia. As luzes de neblina possuem formato retangular.

A traseira do A4 Attraction está com um difusor de ar redesenhado e lanternas com LEDs de maior intensidade. Entre os itens de destaque no visual, estão soleiras das portas com novo acabamento em alumínio, espelhos eletricamente ajustáveis, frisos decorativos e rodas de liga leve exclusivas com pneus 225/50R17.

Tecnológico

Na apresentação do novo A4 Attraction, a Audi mostrou também os esportivos TT RS, S7 e S5. Mesmo assim, a nova configuração do sedã premium alemão mostrou que é um veículo que impõe respeito, mesmo próximo de carros com motor acima dos 300 cavalos.

O sedã A4 Attraction pesa 1.465 kg e sua carroceria - com 4,701 metros de comprimento e de 2,808 metros de entre-eixos - é arrastada com a maior facilidade pelo motor de dois litros, que gera 180 cv entre 4 mil e 6 mil giros. O torque máximo é de 320 rpm na faixa entre 1.500 e 3.900 giros. De acordo com levantamento da Audi, a distância do zero a 100 km/h é feita em 8,2 segundos.

A tração traseira deixa o novo A4 com respostas mais rápidas, por possuir uma sintonia com a nova programação de marchas da transmissão automática Multitroinci, que simula uma variação das trocas de marchas. Há ainda a opção de troca de marchas manualmente.

Para garantir estilos diferentes de pilotagem, a Audi recalibrou os braços da suspensão traseira como também os amortecedores. O sistema de suspensão é multilink na dianteira, com cinco braços, e trapezoidal na traseira, com uma estrutura suspensa em quatro pontos.

A direção do novo A4 Attraction é mais leve, por ser eletromecânica, e há uma conjunto de equipamentos de segurança à disposição - programa eletrônico de estabilidade, freios ABS de última geração, airbags laterais e de cabeça, cintos de segurança com sensor de afivelamento, alarme antifurto travamento central com controle remoto e freios de estacionamento eletromecânico.

A Audi oferece realmente muita segurança para motorista e demais passageiros e, também, não vacila na hora de agradar todos com mimos de comodidade e conforto. Vem com volante esportivo, alavanca de câmbio e bancos revestidos em couro, ajuste elétrico no assento do motorista, computador de bordo e controle de cruzeiro. O ar-condicionado do carro é automático.

O sistema de áudio entra como opcional, mas vale a pena descobrir as funcionalidades do MMI Plus (Multi Media Interface), equipamento de última geração que reúne som com MP3 player, navegador GPS e comando de voz ativo. O áudio é facilmente manipulado e há condições de interagir por meio de comando de voz. O MMI Plus dispõe ainda de diversas mídias integradas, como jukebox, SD Card, rádio e sistema de navegação em português.

A capacidade do porta-malas do do novo Audi A4 Attraction é de 480 litros.

O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil. Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos

