Audi TT RS chega ao Brasil com motor de 400 cv

O Audi TT RS, a configuração mais nervosa do cupê chega ao mercado brasileiro. O modelo desembarca em versão única custando R$ 424.990.

O cupê é movido pelo motor cinco cilindros de 2,5 litros, turbo, que rende 400 cv e 48,9 mkgf, acoplado ao câmbio automatizado S-tronic de duas embreagens e sete marchas. A tração é integral. De acordo com dados da equipe de engenharia da Audi, o TT RS acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km/h.

De série, o TT RS é equipado com rodas de liga-leve de 19 polegadas, conjunto de suspensão esportiva RS, sistema de escape esportivo RS, bancos esportivos em couro, painel de instrumentos Audi virtual cockpit, volante multifuncional esportivo em couro, retrovisores com capas em preto brilhante, faróis full LED, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, sistema de som Bang & Olufsen, rádio MMI com navegador, sistema keyless-go, Audi drive select, entre outros.

adblock ativo