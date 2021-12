Audi SQ5 desenvolve 313 cavalos

A Audi divulgou a versão turbinada do Q5: o SQ5. Com visual mais esportivo, novas grades e alto-falante que aumenta o som do escapamento, o carro é o primeiro modelo S a receber um motor diesel. Assim, a Audi promete redução de 15% no consumo de combustível, que passa a ser de 7,2 L/100 km ou de 13,88 km/L.

Equipado com motor 3.0 TDI com dois turbocompressores, o SQ5 desenvolve 313 cavalos de potência e torque de 650 Nm. O SQ5 também ganhou caixa de câmbio tiptronic de oito velocidades e sistema quattro. A velocidade máxima do modelo é de 250 km/h, e ele faz de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos.

O design do SQ5 recebeu algumas mudanças. O para-choques, as entradas de ar e os faróis de nevoeiro possuem novo desenho, a suspensão esportiva diminuiu a altura em relação ao solo em 30 mm, as rodas são de liga leve de 20 polegadas e o automóvel ganhou um rack de teto em alumínio.

No interior, os acabamentos são em preto ou prata e os bancos esportivos, em couro. O painel de instrumentos foi revisado e inclui detalhes da linha S da Audi.

O Audi SQ5 não chegará ainda ao Brasil e deverá ser comercializado apenas na Europa. Os preços são a partir de 58.500 euros e as vendas começam apenas no começo do ano que vem.

