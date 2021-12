Audi SQ5 causa furor nas ruas de Salvador

A esportividade está garantida a bordo do Audi SQ5. O utilitário premium da marca alemã chegou com pacote de performance, conectividade e doses cavalares de conforto no primeiro semestre deste ano ao mercado brasileiro. Vendido com preço sugerido de R$ 318.900 na Bahia, o SQ5 traz sob o capô um motor V6 3.0 TFSI, de absurdos 354 cavalos de potência e torque animal de 47,9 kgfm de torque. A brincadeira é de "gente grande" e o "coração" pulsa auxiliado pelo câmbio Tiptronic de 8 marchas e a tração integral "Quattro".

Derivado do SUV de luxo Q5 - vendido nas versões Ambition com motor 2.0 turbo FSI, de 225 cv (R$ 214.160) e Ambiente (R$ 236.700) e na Ambition com motor 3.0 V6, de 272 cv (R$ 261.900) - o Audi SQ5 tem desempenho surpreendente, mesmo com suas dimensões avantajadas. De acordo com dados da Audi, o carro chega aos 100 km/h em 5,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Em primeira mão, Classiautos rodou nas ruas de Salvador e sai com a avaliação do modelo da Audi. Entre os destaques, não dá para esquecer todo o pacote de tecnologia embarcada dos carros da marca bávara. Além disso, o SQ5 traz acabamento exclusivo das soleiras das portas, espelhos retrovisores externos com capa em alumínio, frisos decorativos brilhantes, rack do teto em alumínio e as rodas de liga leve de 20 polegadas com pinças de freio especiais gravados com a inscrição SQ5.

O modelo é o primeiro veículo da linha Q que incorpora os elementos S vendido no Brasil. Agora, já há até o RS Q3, que acabou de ganhar o prêmio de Utilitário Premium do Ano 2015 da revista Auto Esporte.

O utilitário esportivo da Audi traz uma série de componentes esportivos e de alto luxo. Tem teto solar elétrico, acabamento em alumínio fosco com detalhes em preto no painel, além de multimídia moderno com GPS integrado, volante esportivo em couro com aletas da troca de marchas na parte de trás e os bancos revestidos em couro Napa Fina - com apoio lombar com ajuste elétrico e suporte ISOFIX na dianteira. De série, nada melhor do que ar-condicionado automático com 3 zonas, bancos dianteiros esportivos elétricos, sistema Keyless-Go (basta apenas estar com a chave no bolso para abrir as portas e ligar o motor do veículo por meio do botão Start/Stop no console central, computador de bordo com display colorido e controle de cruzeiro.

De quebra, o SQ5 oferece ainda o Audi Drive Select, sistema que permite que o motorista selecione o modo de condução mais atraente aquela situação, mudando a configuração da direção, motor e módulos de controle do amortecimento. Tudo isso foi desfrutado nas ruas de Salvador e nas estradas do litoral norte baiano. É para poucos!!!

