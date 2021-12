Audi RS4 Avant brilha com esportividade e potência

A marca exala exclusividade e refinamento há 25 anos, quando começou a ser importada para o Brasil apadrinhada por ninguém menos que Ayrton Senna. De lá para cá alguns modelos passaram a ser fabricados no Brasil, mas os modelos classificados como sonho de consumo sempre vieram da Alemanha, caso da quarta geração da RS4 Avant.

A perua inicia uma nova fase da marca, que vai lançar um total de 20 modelos e versões até 2020 e já está disponível na rede concessionária. Seus preços não tão módicos de R$ 546.990 e R$ 556.990 dão uma boa ideia do que a casa de Ingolstadt prepara para o biênio 2019-2020.

Tais quantias equivalem a aproximadamente R$ 1.200 por cada cavalo dos 450 produzidos entre 5.700 rpm e 6.700 rpm pelo motor V6 biturbo TFSI, cujos 2.894 cm³ são capazes de entregar 600 Nm de torque (equivalente a 61.18 kgfm, unidade mais familiar ao motorista brasileiro) entre a boa faixa de 1.900 rpm e 5.000 rpm. Como essa potência é distribuída em tração permanente nas quatro rodas (de aro 19” ou 20”) através de um câmbio Tiptronic automático de oito velocidades, o carro atinge 280 km/h de velocidade máxima, sendo que para chegar aos 100 km/h, partindo da imobilidade, são necessários meros 4”1, índice que faz muito cupê esportivo passar vergonha.

Os quatro discos de freio, que são construídos em cerâmica na versão mais cara, resolvem bem o problema de acalmar os ânimos e a emoção de pilotar este veículo supostamente familiar, mas de espírito e desempenho altamente esportivos. O motorista pode escolher entre quatro modos de condução: Comfort, Dynamic, Auto e Individual. O torque é dividido em 40% para o eixo dianteiro e 60% para o traseiro, distribuição que torna a pilotagem ainda mais interessante. A TARDE Autos acelerou a RS4 Avant, no autódromo Velo Cittá, no município de Mogi Guaçu, São Paulo.

Na traseira, equipamentos arrematam o visual ousado e esportivo

Por dentro

O generoso e futurista interior do RS4 Avant reforça esse apelo: o painel típico da marca, conhecido como Audi Virtual Cockpit, traz de série o head-up display, sistema que projeta informações no campo de visão do motorista, recurso que melhora a segurança ao conduzir.

O volante com arco inferior achatado tem boa pegada e agrega comandos de piloto automático e controle adaptativo de velocidade na haste horizontal esquerda, que encobre a borboleta para reduzir as marchas e os comandos de pisca-pisca, comutador de farol alto, e Audi Assistance Tour (auxilia na condução até a velocidade de 65 km/h) e Active Lane Assist (corrige manobras de mudança de pista quando o motorista não aciona a seta para mudar de faixa de rolamento), esses dois últimos equipamentos são opcionais. A haste lateral direita acomoda o comando do rádio e telefone e encobre a borboleta de acionar marchas em progressão, comando do limpador de para-brisa e comando de áudio, vídeo, telefone e navegação, além de um opcional para aquecer o volante.

Interior adota o preto e assentos têm costura em padrão de colmeia

Acelerando a perua

O comportamento dinâmico do Audi RS4 Avant é digno da linhagem iniciada com o modelo que dominou a IMSA, categoria norte-americana para carros de série com preparação quase livre, anos atrás. A pequena alavanca de câmbio tem apenas três posições: ré, neutro e drive, esta última com opções para os modos de condução. A opção estacionamento (parking) é acionada através de uma pequena tecla junto à manopla de troca de marchas, situada pouco à frente dos comandos de freio de estacionamento e o sistema stop/start, que desliga o motor quando o carro é conduzido no trânsito ‘para e anda’.

Pouco à frente da alavanca está o botão circular característico de carros alemães, que controla a seleção das opções da tela multimídia de 8,3”. Entre várias outras funções, ele permite distribuir o som pelos 19 alto-falantes e dois subwoofers do sistema de som Bang&Olufsen. O conforto é completado com o ar-condicionado de controle digital para três zonas, duas dianteiras e uma traseira.

Acelerar a imponente perua em ruas e estradas bem pavimentadas é mais do que agradável: o motor turbo que pesa 182 kg e produz cerca de 18 kgfm a mais que o da versão anterior. É forte o suficiente para mover os 1.715 kg dessa bela nave. O consumo de gasolina é homologado pelo Inmetro em 7,1 km/l em ciclo urbano e 9,2 km/l em ciclo rodoviário.

A tração integral é garantia de prazer ao conduzir em estradas sinuosas e, particularmente, em piso úmido ou molhado. O motorista dispõe de banco com regulagens elétricas de distância, altura e inclinação e também para o volante. Os pneus 265/35-19 na versão básica e 275/30-20 na versão topo de linha, garantem boa aderência e respostas rápidas nas mudanças de direção. A carroceria com aerodinâmica refinada – há defletores de fluxo de ar para diminuir a turbulência nas caixas de rodas – ajuda a aumentar a estabilidade. O bom isolamento acústico garante bom nível de silêncio, sem sacrificar o belo ronco do potente V6 biturbo.

Ficha técnica

Motor: V6 2.9 biturbo FSI

Potência: 450 cv entre 5.700 e 6.700 rpm

Torque máximo: 600 Nm entre 1.900 e 5.000 rpm

Tração: integral permanente

Transmissão: Tiptronic 8 velocidades

Peso: 1.715 kg

Comprimento: 4.781 mm

Largura: 1.866 mm

Altura: 1.404 mm

Distância entre-eixos: 2.826 mm

Tanque de combustível (gasolina): 58 litros

Porta-malas: 505 l/1.510 com encosto traseiro rebaixado

Aceleração: 0-100 km/h: 4,1s

Velocidade máxima: 280 km/h

