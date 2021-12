Audi RS 3 é compacto e (super) esportivo

Anunciado em novembro do ano passado, o novo Audi RS3 é o típico Lobo em pele de cordeiro. Ao acelerar de 0 a 100Km/h em 4,1s com o motor cinco cilindros mais potente do mundo mas mantendo o visual já conhecido da Linha alemã, ele engana, até acelerar.

Ja disponível no Brasil nas versoes Sportback e inédita Sedan, ele é equipado com o 2.5 TFSI com 400 cv de potência – 33 cv a mais que a versão anterior – e é 26 kg mais leve. Com dupla injeção direta, controle de abertura das válvulas, cárter de alumínio, tração integral permanente Quattro, abas de escape ajustáveis entre outras funcionalidades, o Audi promete se destacar entre os esportivos compactos com este pacote ainda a ser avaliado. Ligeiramente mais baixo (25mm) em relação ao A3, ele deixa os esportivos de adesivo comendo poeira e engana pelo visual que parece customizado mas é de fato um esportivo.

O câmbio é o S tronic com embreagem eletro-hidráulica multi-plate e sete velocidades que incorpora a tração Quattro ao sistema dinâmico de direção Audi drive select, com três modos – comfort, auto e dynamics (conforto, automático e dinâmico).

O visual traz grade preta brilhante single-frame, iluminação diurna em LED, para-choque e spoiler exclusivos, e requintes como o banco em couro Napa Fina, volante com base aplanada e sistema Audi virtual Cockpit. O pacote inclui sim e entretenimento Bang&Olufsen com 705 watts, acabamento interno de carbono, ar-condicionado automático de duas zonas, pedais de alumínio, controle de cruzeiro, teto panorâmico elétrico Open Sky, sistema Keyless-Go, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré, Smartphone interface e faróis Full Led.

O preço é único para as duas versões, Sedan e sportback, a venda por R$ 329.990.

