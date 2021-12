Audi renova sedã A4 por dentro e por fora

Tudo novo no A4. A Audi resolveu atualizar o carro e acabou construindo um outro veículo na 9ª geração do sedã. Ele foi apresentado oficialmente à imprensa na semana passada e chega às lojas ainda esta semana.

O modelo traz visual e carroceria renovados (maior resistência e 120 kg mais leve), mais tecnologia, moderno sistema de infotainment, além de abandonar o motor 1.8 turbo de 170 cv e adotar o 2.0 TFSI ultra, com sistema de combustão aliado à dupla injeção de combustível, que gera 190 cv e utiliza a transmissão Stronic de sete velocidades. Na prática, é o mesmo carro que já roda na Europa desde de 2015 e que aparece para fortalecer a liderança da marca alemã no segmento de automóveis premium no Brasil.

Para o lançamento, a montadora reservou um lote com um pacote especial de equipamentos batizado Launch Edition. Limitada a 500 unidades, a versão será vendida por R$ 172.990 e traz como vantagem os sistemas Drive Select e Virtual Cockpit, faróis Full-LED com ajuste automático de altura, ar-condicionado automático, sistema start-stop, rodas de liga 17", retrovisores eletricamente rebatíveis, sensor de estacionamento traseiro, sistema MMI com navegação, Bluetooth e smartphone integration, sensores de luz e chuva, ajuste elétrico do banco do motorista, sistema de limpador de faróis e bancos de couro.

Em maio chegam a versão de entrada Attraction, que parte de R$ 159.900, e a Ambiente, que aparece a partir de R$ 182.990. A Ambition, equipada com motor 2.0 de 252 cv (e tração 4x4), e o A4 Avant (modelo perua) só serão comercializados aqui no segundo semestre.

Considerado pelo presidente e CEO da Audi no Brasil, Jörg Hofmann, como o lançamento mais importante da empresa em 2016 (não à toa é o carro mais comercializado da marca no mundo com 12 milhões de unidades vendidas desde 1994), mesmo com as mudanças, o A4 continua sóbrio no design e valente na pista.

Com a novo estrutura o carro cresceu e ganhou 24 mm a mais para a cabeça na frente e 23 mm para as pernas no banco traseiro. Entre os "brinquedos" está a opção do sistema de som Bang & Olufsen com efeito 3D de 755 w de potência e 19 alto-falantes.

Fácil e divertido de dirigir, pode ter sua pilotagem configurada em cinco modos diferentes. As alterações mudam por completo a forma de condução, indo do mais esportivo até o mais confortável, passando por escolhas que priorizam também o modo econômico.

Segundo teste do Inmetro, o bom desempenho não faz dele um beberrão, com 14,3 km/l de consumo na estrada. Junção de luxo, conforto, velocidade, tecnologia e economia, mesmo sendo um carro pensado para um público de elite.

*O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

