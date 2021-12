Audi Q5 fica mais “hi-tech” na segunda geração

A vida do Volvo XC60 não será fácil, porém. Outro modelo que chega para aquecer o segmento de SUVs de luxo é o Audi Q5. Nessa briga ainda entram Mercedes-Benz GLC, Land Rover Discovery Sport e BMW X3.

Na segunda geração do modelo, o salto tecnológico é notável. Por R$ 244.990, a versão Attraction entrega controle de cruzeiro com limitador de velocidade, sistema de monitoramento dos pneus, faróis com ajuste automático de altura, assistente de partida em rampas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Audi Smartphone Interface, Audi Connect e sistema de navegação. As rodas são de 18 polegadas.

A Ambiente, de R$ 274.990, acrescenta rodas de aro 19, ar-condicionado de três zonas, bancos do motorista com ajuste elétrico e memória, teto solar panorâmico, porta-malas com abertura e fechamento elétricos e sistema “hands free”, assistente de estacionamento (Parking Assist) e ignição por botão (Keyless Entry). Nessa configuração já aparece o Audi Virtual Cockpit, painel totalmente digital e configurável, que se tornara referência no segmento.

Na topo da linha Ambition, tais avanços tecnológicos são mais evidentes, com pacote de luzes internas customizáveis, faróis e lanternas de LED e assistente de farol alto, além de rodas de 20 polegadas. Seu preço é de R$ 292.990, sem recursos de condução semiautônoma – como controle de cruzeiro adaptativo, auxílio ativo de manutenção em faixa e assistente de tráfego em congestionamentos –, que serão opcionais e disponíveis a partir do próximo mês.

Impressões

Baseado na arquitetura dos novos A4, A5 e Porsche Macan (trata-se da plataforma modular MLB), o Q5, ao mesmo tempo, emagreceu e cresceu. Até 50 kg mais leve, esticou para 4,66 metros de comprimento, com 2,82 m de entre-eixos.

Na frente, a ergonomia é exemplar, com comandos à mão, postura ao volante equilibrada e espaço farto. Atrás, o espaço é modesto, mas igualmente confortável, sobretudo por conta de o banco oferecer ajuste de ângulo do encosto. Dependendo da posição do assento, o compartimento de bagagem varia de 550 a 610 litros, dez a mais do que no modelo anterior. Com o banco traseiro rebatido, o volume aumenta para 1.550 litros.

Em todas as versões, o motor é um 2.0 turbo, quatro-cilindros, de 252 cv e 37,7 kgfm de torque. São números de potência de motores seis-cilindros de uma década atrás, com melhor rendimento e menos sede. Acelerações e retomadas são vigorosas, e o mérito não é apenas do motor – o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas é rápido nas trocas e reduções.

Também de série é a tração integral, que faz o Q5 ter um comportamento dinâmico próximo ao de um sedã ou hatch mesmo nas curvas, momento em que a carroceria aderna pouco, mesmo em velocidades mais elevadas.

