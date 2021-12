Audi Oettinger entra no portfolio da Strasse no Brasil

Depois de três anos de operação da linha VW Oettinger no Brasil, a empresa de de alta performance alemã anuncia que incluirá mais uma marca no seu portfolio: a Audi. A Strasse, responsável pela marca no Brasil, trará 22 modelos a partir deste mês, seis deles já estão disponíveis.

Os primeiros a desembarcar por aqui são da linha RS. Os RS 6 e RS 7 chegam tanto na versão original como na versão performance e são equipado com motor de 720 cv e 1000Nm de torque, acelerando de 0 a 100 em 3,2 segundos e velocidade máxima de 320km/h. Para apimentar os modelos e eles se tornarem o RS 6 Oettinger e o RS 7 Oettinger é preciso desembolsar R$ 59.900. Há ainda a opção do escapamento valve-controled por mais R$ 59.900.

Já os RS 3 Oettinger e RSQ 3 Oettinger trazem o propulsor de 430 cv e 63,7 mkgf de torque. Enquanto o primeiro alcança 100 km/h em 3,6 segundos, com velocidade máxima de 300 km/h, o segundo vai de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos, tendo 260 km/h de velocidade máxima. A conversão de ambos custará R$ 39.900.

Outros a entrarem no portfólio da empresa para o País são o A3 Oettinger 2.0 TFSI e o Q7 TDI Oettinger. Por R$17.900, o A3 terá o mesmo motor do Golf GTI Oettinger, gerando 300 cv e 46,9 mkgf. O modelo atinge 100 km/h em 5,9 segundos, com a velocidade máxima de 250 km/h. Já o Q7, equipado com motor a diesel de 320 cv e 68,8 mkgf, chega a 100 km/h em 6,1 segundos e tem velocidade máxima de 240 km/h com preço de R$ 39.900

adblock ativo