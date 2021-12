Audi lança versão especial do R8

A Audi apresentou uma versão nova do R8 Coupé para quem curte carros esportivos: o R8 V8 Special Edition. O veículo vem na cor Branco Ibis, e está limitado a apenas 15 unidades, numeradas individualmente no painel.

O motor é o 4.2 FSI, 8 cilindros em V, que garante maior potência e torque que o modelo original: ele gera 450 cavalos e 451 Nm, respectivamente, contra 426 cv e 430 Nm da versão antiga. O desenvolvimento também foi melhorado, já que a edição especial faz de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos - 0,4 segundos mais rápido do que a R8, que tem a marca de 4,6 segundos. A velocidade máxima do R8 V8 Special Edition é 310 km/h.

O melhor desempenho da versão especial fica por conta da adoção do kit performance MTM (Motoren Technik Mayer), que inclui filtros de ar especiais, para maior admissão de ar, e escapamento esportivo com abertura de válvulas a partir de 3.000 rpm, que gera um som mais potente.

Visual

O Audi R8 V8 Special Edition vem com pinças de freio exclusivas na cor vermelha, logo R8 em branco, rodas de liga leve 19'' em preto fosco, além de retrovisores com capa na cor do veículo e eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis e com função antiofuscamento automática. O carro ainda possui faróis bi-xenônio com limpador, sensor de luz e chuva, bússola, frisos decorativos brilhantes e side blade em padrão tom sobre tom. O motor ganhou iluminação do compartimento.

No interior, câmbio manual com alavanca e empunhadura em alumínio, volante esportivo multifuncional de couro, ar-condicionado automático, computador de bordo multifuncional e espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática.

Já no acabamento interno Platinum, pacote de luzes e de couro ampliado, pedais e descansa-pé em alumínio, para-brisa com isolante térmico e teto moldado em tecido. Os bancos dianteiros são esportivos com ajuste elétrico, mesmo no apoio lombar, e revestidos em couro.

Os itens de segurança incluem controle de cruzeiro, suspensão esportiva, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré e gráfico, air bags frontais e laterais dianteiros, cintos de segurança com sensor de afivelamento no banco do motorista, rodas com parafusos antifurto e travamento central com controle remoto à distância.

