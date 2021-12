Audi lança série especial A1 Sport

A Audi lança para o mercado nacional a série especial do A1 Sportback baseada na versão de entrada Attraction. Intitulada de A1 Sport, a edição limitada a 50 unidades custará R$ 117.990 e será oferecida nas cores vermelho Misano e Branco Geleira.

O A1 Sport se diferencia pelo kit esportivo que contém arco do teto com cor diferente à do restante da carroceria, espelhos retrovisores e detalhes na traseira em cinza, além de spoiler dianteiro e saias laterais de alumínio e rodas de 17 polegadas com design exclusivo.

Sob o capô, está o motor 1.4 turbo de 125 cv e 20,3 mkgf, acoplado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas com opção de trocas por aletas atrás do volante. Segundo dados da engenharia da marca alemã, o propulsor faz o A1 Sport acelerar de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 204 km/h.

Entre os itens de série estão controle de estabilidade (ESP), direção eletromecânica, volante multifuncional de couro, computador de bordo, banco do motorista com regulagem de altura, auxílio de partida em rampa, faróis bixenônio, sensor de obstáculos traseiro e rádio com conexão via Bluetooth.

