Audi lança Q3 com motor 1.4 turbo

Com visual reestilizado, atualizações mecânicas e a oferta da motorização 1.4 turbo, chegou o novo Audi Q3. O SUV compacto, que foi o modelo mais vendido da marca no país em 2014, chega à linha 2016 disponível em cinco versões cujos preços variam de R$ 127.190 a R$ 190.190.

A montadora alemã espera que tais mudanças sejam suficientes para assumir a primeira posição no segmento do SUV Premium. Lançado originalmente no segundo semestre de 2011, o Q3 é o vice-líder, pouco atrás do badalado Range Rover Evoque. Segundo dados da Fenabrave, o inglês marcou 2380 unidades emplacadas até junho, enquanto o alemão feito na Espanha ficou com 2065 no mesmo período.



Na parte estética, a alteração mais notável é a mudança no desenho da grade frontal, que marca a nova identidade visual da linha de utilitários esportivos da Audi, complementada pelos irmãos maiores Q5 e Q7. Os faróis do SUV ganharam luzes diurnas com nova assinatura em LED e iluminação de neblina interna. As lanternas também foram redesenhadas. Se o para-choque dianteiro passa a contar com entradas de ar maiores, inspiradas nas da versão esportiva RSQ3, na parte traseira o para-choque também ganhou mudanças. Foi retocado com um vinco que transmite a impressão de maior largura e robustez.

Sob o capô, o Q3 2016 passa a vir equipado com os novos motores da família EA211 do Grupo Volkswagen. O bloco de 1.4 litro turbo a gasolina desenvolve 150 cv de potência e 25,5 kgfm (entre 1.500 e 3.500 rpm) e funciona acoplado ao câmbio automatizado S Tronic de seis marchas e dupla embreagem, que gerencia a força do propulsor apenas às rodas dianteiras.

A versão intermediária de motor é o 2.0 TFSI de 180 cv @ 4.000 e 6.200 rpm e torque máximo de 320 Nm entre 1.400 e 3.900 rpm. O modelo pode atingir os 217 km/h e ir da imobilidade aos 100 km/h em 7,6 segundos. Já o 2.0 TFSI de até 220 cv entre 4.500 e 6.200 rpm e 350 Nm entre 1.500 e 4.400 rpm, que equipa a opção topo de linha - Ambition. Chega aos 233 km/h de velocidade máxima. A aceleração até os 100 km/h dura somente 6,4 segundos.



De série, todo Q3 traz ainda bancos revestidos de couro sintético, volante e manopla do câmbio de couro, faróis de xenônio, freio de estacionamento eletrônico (com função Auto Hold), assistente de partida em aclives, sensor de estacionamento traseiro, vidros laterais e traseiros com isolamento térmico e sensores de luz e de chuva. A segurança é fortalecida por airbags frontais, laterais dianteiros e do tipo cortina, sistema Isofix e controles eletrônicos de tração e de estabilidade.

