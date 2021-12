Audi faz test drive gratuito no esportivo R8 GT Spyder

Imagine andar em um esportivo R8 GT Spyder com motor 5.2 V10, de 567 cavalos, pelas ruas de São Paulo. É o que a Audi está promovendo para quem for ao Salão Internacional do Automóvel, que abre às portas ao público de quarta-feira, dia 24, até o dia 4 de novembro, no Pavilhão do Anhembi.

A promoção da Audi bate de frente com a ação de marketing realizada por algumas das fabricantes de veículos esportivos, como a Mercedes-Benz, que irão oferecer test drive de carros dos sonhos no autódromo da Fazenda Capuava, com translado de helicóptero do Anhembi para quem pagar R$ 1.200.

O esportivo R8 GT Spyder é um carro de série com fabricação de apenas 333 unidades em todo o mundo. Por aqui, tem duas unidades, uma testada por Classiautos neste domingo e a outra que será exposta no estande da Audi, no evento paulistano. Além do bólido R8 GT Spyder, é possível andar em modelos como o cupê TTS e o conversível S5.

Para participar da brincadeira, os interessados devem ir ao estande da Audi e fazer uma ficha com o nome, telefone e número da CNH. A direção da Audi entrará em contato para agendar o "passeio" de luxo a bordo do R8 GT, por exemplo. É preciso apenas mostrar o ingresso do evento para participar. Mas, há limitações para andar nos carros. Por dia, são 21 fichas selecionadas. Portanto, são apenas 21 felizardos que vão sair dos carros com o sorriso largo e bem feliz de acelerar um R8 GT, que tem aceleração de zero a 100 km/hora em apenas 3,8 segundos. Sua velocidade é liberada e chega rapidinho em seus 317 km/hora.

O esportivo anda bem com seu motor 5.2 V10 de 567 cv. Mas há também um modelo mais manso com 40 cavalos a menos disponível para teste. Classiautos andou em todos os modelos e brincou um pouco com o R8 GT Spyder mais nervoso. No modo esportivo S, o ronco do motor é marcante e deixa quem está ao volante com a sensação de que é, de fato, um piloto de corrida. O R8 GT Spyder tem carroceria em fibra de carbono e pesa apenas 1.715 kg. Logo ao sair, percebe-se que o carro está rente ao chão e quer pista, mais pista. Sua suspensão é bem baixa. No mínimo toque no acelerador, o motor responde sem cerimônias. Em área urbana, pegamos leve, até porque ninguém quer passar por uma revista policial em um R8 GT Spyder, modelo que sai por R$ 1,2 milhão no Brasil.

Os ingressos para feira custam de R$ 40 a R$ 500 e podem ser adquiridos em bilheterias no Anhembi ou pela internet.

