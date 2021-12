Audi faz melhorias na mecânica dos sedãs A4 e A5

Renovar é sempre uma tática que funciona no meio automotivo. Se não é uma reestilização na parte frontal e inclusão de mais equipamentos, a montadora lança uma motorização mais potente para agregar valor ao seu veículo. A alemã Audi que já tem modelos com visual atualizado aproveitou para apresentar dois veículos com propulsor mais eficiente no Brasil. A partir de agora, os modelos A4 Sedan, A4 Avant e o A5 Sportback ganham o consagrado motor 1.8 turbo FSI, com 170 cv de potência e um torque animado de 320 Nm disponível entre 1.400 e 3.700 rpm.

Os sedãs da Audi com o motor 1.8 turbo FSI estão também mais econômicos. De acordo com levantamento da marca alemã, a redução no consumo é de cerca de 21% em relação ao motor anterior, com queda correspondente nas emissões de CO2.

Para garantir a performance, a Audi oferece a transmissão Multitronic de oito velocidades acoplada ao novo motor. Assim, o A4 Sedan acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e o A5 Sportback em 8,4 segundos. A velocidade máxima do novo A4 é 225 km/h. Já o novo A5 atinge 220 km/h. Além disso, a fabricante instalou também a função start/stop, que desliga o motor quando o carro é parado, dando novamente a partida assim que o motorista libera o pedal do freio. Com o dispositivo, a redução do consumo, principalmente nas grandes cidades, é ainda maior.

Qualidades

O novo Audi A4 Sedan 2015 chega nas versões Attraction e Ambiente. Destaca-se pela rodas de 17 polegadas com novo design, retrovisores com ajuste elétrico e coberturas na cor da carroceria, frisos decorativos brilhantes e faróis bi-xenônio, com luzes de condução diurna em LEDs. Os faróis contam também com sistema limpador. O veículo tem ainda volante esportivo em couro, multifuncional e com shift-paddles ficou mais esportivo. Há também soleiras das portas em alumínio e alavanca de câmbio com acabamento em couro. Os bancos em couro sintético possuem ajuste elétrico para o motorista, inclusive no apoio lombar. O sedã dispõe de toda a tecnologia Audi, incluindo computador de bordo com marcador de temperatura e controle de velocidade de cruzeiro.

Já o Audi A5 Sportback ganhou o novo motor 1.8 TFSI nas versões Attraction e Ambiente. Traz bancos em couro Milano (os dianteiros com ajustes elétricos, inclusive lombar), pacote de luzes, para-brisa e vidros laterais com isolante térmico. Os faróis são bi-xenônio com luzes diurnas em LEDs e sistema limpador. As lanternas traseiras também são em LEDs. As rodas são de alumínio, com 17 polegadas. Entre os destaques, estão o computador de bordo com display colorido, retrovisor interno antiofuscante automático, sensores de luz e chuva, teto solar e os sistemas Audi connect/Bluetooth e rádio MMI com sistema de navegação.

Para garantir o conforto e a comodidade, a Audi instalou um multimídia com informações disponíveis online, com imagens de satélite do Google™ Earth e do Google™ Maps Street View e outras. A ligação Wi-Fi permite conectar via Bluetooth ou fisicamente dispositivos móveis - telefones celulares, iPod ou tablets - à Internet e a execução de músicas via streaming. O sistema inclui também um disco rígido com capacidade de 20 GB para armazenamento de mapas, músicas, vídeos, fotos e informações

Preços sugeridos



A4 Sedan Attraction 1.8 TFSI Multitronic - R$ 138.990

A4 Sedan Ambiente 1.8 TFSI Multitronic - R$ 147.990

A4 Avant Ambiente 1.8 TFSI Multitronic - R$ 152.990



A5 Sportback Attraction 1.8 TFSI Multitronic - R$ 155.990

A5 Sportback Ambiente 1.8 TFSI Multitronic - R$ 167.990

