Audi é líder de confiança na Europa

A Audi foi eleita nesta semana pela sexta vez consecutiva a melhor marca segundo a "Pesquisa de Confiabilidade", divulgado pela Consumer Reports. A montadora alemã do grupo Volkswagen ficou em primeiro lugar na pesquisa feita com os 640 mil leitores da revista e em quarta no ranking geral de 2017.

A Consumer Reports pede aos leitores que reportem problemas encontrados em seus automóveis nos últimos 12 anos, compila os resultados, e os divulga na imprensa em nível mundial. Informações sobre os tipos de danos, os custos resultantes e o tempo que levou o reparo do veículo são incorporados no ranking. A publicação leva em consideração os dados relativos aos três anos mais recentes dos modelos.

Todos os oito modelos da Audi avaliados receberam a recomendação de compra em 2017: A3, A4, A6, A8, Q3, Q5, Q7 e TT. A Audi fabrica no Brasil o modelo A3 nas versões hatch e sedã, e também o SUV compacto Q3, todos equipados com motor 1.4 turbo TFSi.

