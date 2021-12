Audi comemora 20 anos da linha RS no Brasil

A Audi comemora seus 20 anos da linha RS no Brasil. O presente é duplo com a chegada dos renovados RS6 Avant, a perua esportiva, e RS7 Sportback, o sedã com linhas cupê, apresentados em um test drive no moderno autódromo Vello Cità, em Mogi Guaçu. Os dois endiabrados possuem o mesmo coração de força 4.0 TFSI V8 biturbo, de 560 cavalos de potência e torque animal de 700 Nm de força, câmbio automático Tiptronic de 8 velocidades e tração quattro.

A comemoração das duas décadas dos carros RS no Brasil - o pioneiro RS2 Avant lançado em 1994 chegou por aqui um ano depois - será valorizado pela Audi, que vai bombar os modelos com uma campanha que valoriza a pegada esportiva nos carros mais esportivos da marca. A Audi aproveita o boom do investimento de R$ 500 milhões na fábrica do Paraná para a produção em 2016 do A3 Sedan e do Q3 (carro mais vendido da marca no Brasil) e colocou na pista todos os modelos RS - RS Q3, RS4, RS5, RS6 Avant e RS7 Sportback -, além do nervoso A8 V10 Plus com o motor 5.2 V8 TFSI, de 550 cavalos, e câmbio automático Stronic de sete velocidades, com aletas atrás do volante multifuncional e de pegada esportiva também.

Tanto a perua RS6 Avant quanto o sedã RS7 Sportback têm preços astronômicos - a perua sai por R$ 590.990 e o sedanzão cupê de quatro portas custa R$ 624.990 - mas trazem um amplo pacote de equipamentos para garantir o investimento. Os dois carros pulsam na pista e entram nas curvas como verdadeiros esportivos. A perua RS6 Avant tem 4.979 metros de comprimento e entre-eixos de 2.915 metros. Tem um porta-malas de 565 litros e sobram itens no pacote premium. A RS6 Avant ganhou uma frente mais imponente, com para-choques largos e grandes entradas de ar.

Ambos trazem a tração integral e valorizam seus atributos para a vida urbana com ar-condicionado com quatro zonas de temperatura, bancos dianteiros elétricos e aquecíveis com memória para o motorista, head-up display, volante com regulagem elétrica, teto solar panorâmico, rack de teto, rodas de liga leve aro 21, câmera de ré, faróis full LED, Start/Stop e rádio com navegador GPS.

Já o RS7 Sportback ganha uma suspensão mais esportiva do tipo RS sport plus, mais rígida, com Dynamic Ride Control (DRC - controle dinâmico de rodagem), que praticamente elimina a rolagem da carroceria em curvas.. Traz também sistema de estabilização eletrônico (ESC) com modo Sport, que pode ser ativado, permitindo uma tocada mais empolgante. De opcional, o Night Vision, sistema que auxilia a visão do motorista em condições noturnas para identificar possíveis pessoas ou animais na pista, evitando assim um acidente.

Na hora de acelerar, é possível perceber todo o ímpeto do motor 4.0 TFSI, de 560 cavalos de potência com 700 Nm de torque máximo entre 1.750 e 5.500 rpm. Segundo o fabricante, o cupê de cinco portas chega aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos e tem velocidade máxima de 305 km/h. A eficiência deste propulsor biturbo é conseguida pelo sistema de cilindros por demanda (Cylinder on Demand - COD), que pode desligar quatro cilindros quando o motor opera sob carga parcial, contribuindo na economia de combustível.

Modelos RS:

Audi RS7 Sportback

É o sedã mais esportivo da marca alemã. Possui visual de cupê de quatro portas e um motor biturbo V8 4.0, de 560 cv, o mesmo da perua RS6 Avant. O RS7 Sportback pode vir equipado com o Night Vision, sistema que auxilia a visão do motorista em condições noturnas. Preço: R$ 624.990.

RS6 Avant

É a perua mais potente em série. Compartilha o mesmo motor 4.0 biturbo de 560 cv e pacote (ar-condicionado com quatro zonas de temperatura, bancos dianteiros elétricos e aquecíveis com memória para o motorista, head-up display, volante com regulagem elétrica, teto solar panorâmico, rack de teto, rodas de liga leve aro 21, câmera de ré, faróis full LED, Start/Stop e rádio com navegador GPS). Preço: 590.990.

RS 5

O modelo vem equipado com motor 4.2 V8, de 450 cavalos de potência e 43,8 kgfm de torque. Sua transmissão Stronic de sete velocidades consegue empurrar junto com o trem de força o sedã com visual cupê até 100 km/h em 4,6 segundos.

RS4 Avant

A perua RS4 Avant tem um ronco diferenciado. Tem motor V8 aspirado com 450 cavalos, tração quattro e câmbio sequencial S-tronic de 7 velocidades com aletas no volante. É um carro espaçoso e de alta performance também.

RS Q3

O crossover RS Q3 é o mais mansinho dos modelos da linha RS. Sob o capô vem com o motor 2.5 Turbo FSI, de 310 cavalos a 5.200 e 6.700 giros, e torque de 420 Nm. Sua tração é da família quattro e a transmissão é S tronic de 7 velocidades.

*O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

