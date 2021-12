Audi chega com R8V10 Plus no Salão de SP 2016

A Audi sempre fez a festa dos amantes da velocidade. Nas edições do Salão de SP, a marca alemã sempre colocou à disposição seus carros para test drive dos visitantes. Um deles é o superesportivo R8. O bólido ganha destaque mais uma vez como uma das estrelas do Salão do Automóvel de SP, que será realizado entre os dias 10 e 20 de novembro, no São Paulo Expo.

O esportivo R8 é um carro de pista. Tem motor central-traseiro V10 com sistema quattro de tração para ajudar nos 610 cavalos de potência. O R8 gruda na pista é sai rapidinho na aceleração de 0 a 100 km/h. São apenas 3,2 segundos e sua velocidade máxima é de 330 km/h.

Nada como um motor central-traseiro ajustado para trabalhar em altas rotações com desempenho superior. O carro tem construção leve e um chassi extremamente dinâmico com sistema de tração quattro e controle de torque variável. “O automobilismo está nos genes da Audi, sempre foi uma característica de nossa marca”, afirma Jörg Hofmann, presidente e CEO da Audi do Brasil. “Com o novo R8, nossos engenheiros trouxeram a experiência acumulada nas pistas de corrida para as ruas. Nenhum outro dos nossos modelos evoca uma emoção dinâmica maior. O R8 V10 plus é, portanto, o mais potente e rápido modelo de produção em toda a história da Audi", destaca

O motor de 10 cilindros é um 5.2 FSI para a versão V10 plus. O ronco do propulsor V10 aspirado fica no juízo de quem está ao volante. O modelo tem transmissão S tronic de sete velocidades e renovado sistema de tração quattro. O R8 V10 Plus tem 1.580 kg e proporciona doses elevadas de adrenalina. O superesportivo está 50 kg mais leve que seu antecessor. A construção Audi SpaceFrame (ASF) é feita com diversos materiais, assegurando baixo peso e otimizando a distribuição de peso por eixo. Destaca-se pela combinação de alumínio e polímeros de fibra de carbono.

