Audi apresenta nova geração do A4

Em versão sedã e perua, assim será apresentada a nova geração do Audi A4 no Salão de Frankfurt e em seguida, no lançamento mundial em Veneza, na Itália, no mês setembro. Para a nova geração do carro, a Audi apostou nas evoluções trazidas por lançamentos recentes, como o Q7 e o novo TT, e promete eficiência energética até 21% superior aos níveis da linhagem atual.

O novo Audi A4 2016 acabou ficando parecido ao modelo da geração anterior, tendo apenas alguns detalhes pontuais fazendo toda a diferença. Entre eles estão os novos faróis chanfrados com LEDs, que apresentam o mesmo estilo, e também o mesmo desenho do Audi TT, ficando muito mais moderno e esportivo.

Os novos Audi A4 e A4 Avant estão mais econômicos e serão apresentados com sete motores das famílias TFSI e TDI. Sua potência aumentou significativamente,. A fabricante alemã conseguiu reduzir o consumo de combustível em 21% e aumentou a potência em 25%. Tanto a versão sedã como a perua A4 2016 poderão ser equipados com o motor 1.4 turbo TFSI, de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, ou 2.0 turbo de 190 cv e 32,6 kgfm ou 252 cv e 37,7 kgfm, ambos a gasolina e com câmbio de seis marchas. Um novo câmbio S-tronic de sete velocidades está disponível como opcional para todos os modelos com potência até 215 cavalos. Acima disso, o câmbio é sempre um automático de oito marchas com tração integral Quattro.

Mas, o grande destaque fica por conta do carro andar sozinho em situações de comboio: em estradas e até mesmo em congestionamentos, o sistema (dois radares frontais e uma câmera) faz leitura das faixas de rolamento, faixas laterais, placas e até de semáforos em velocidades que vão de zero a 250 km/h (em carros com transmissões automatizadas ou automáticas; no manual, funciona a partir de 30 km/h), uma tecnologia é usado nos irmãos maiores A7 e A8.

