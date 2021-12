Audi apresenta A8 semiautônomo e tecnológico

A Audi promove em Barcelona o primeiro Audi Summit, um evento que tem o objetivo de revelar ao público soluções pioneiras para a mobilidade urbana. Inovações que mostram serviços de mobilidade premium a condução e estacionamento autônomos. Como destaque, a conferência lançou a nova geração do sedã mais luxuoso da Audi, o A8, que apresenta uma nova plataforma tecnológica que já prevê um futuro em que o dono não precisará dirigir o automóvel. Além disso, o A8 conta ainda com suspensão capaz de reconhecer buracos através de sensores e, até massageador para os pés de quem vai atrás. A chegada do top de linha ao Brasil será no segundo semestre de 2018.

O A8 é o primeiro carro mundial com nível de automação 3. Assim, o motorista não precisa está com as mãos ao volante a até 60km/h. O modelo também estaciona sozinho ao toque de um comando e o motorista não precisa estar dentro do carro. Toda essa tecnologia é graças a inteligência artificial do carro, que foi aprimorada, e ao sistema traffic jam, que junta todas as informações dos sensores e faz o sedã de luxo andar sozinho lendo placas de trânsito, velocidades dos carros na frente e atrás, tangência de curvas e muito mais.

Para o sistema funcionar, o A8 conta com 12 sensores ultrassônicos, quatro câmeras de 360 graus, uma câmera na parte de cima do para-brisa, um radar em cada quina do carro, uma câmera infravermelha e um scanner a laser na frente.

Já que o motorista não precisará dirigir, o banco traseiro traz todo o conforto para o condutor relaxar durante o percurso, além do massageador, um dos bancos na traseira pode vir com um sistema de aquecimento.

Para empurrar o A8 estão disponíveis os motores V6 3.0 TFSI e 3.0 TDI, que entregam 345 cv e 286 cv, respectivamente. Futuramente, chegam os novos V8 4.0 TFSI e 4.0 TDI com 466 cv e 441 cv, bem como o esperado W12 6.0 TFSI. O Novo Audi A8 também oferecerá a versão híbrida com carregamento pela tomada, mas ela não está disponível ainda.

Na Alemanha, o Audi A8 começará a ser vendido no final do ano com preço inicial de € 90,6 mil (cerca de R$ 337 mil).

