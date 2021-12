Audi A8 será o primeiro semiautonomo "nível 3" no Brasil

Apresentado recentemente na Europa, o Audi A8 2018 fará parte do portfólio de lançamentos que a marca irá disponibilizar no mercado brasileiro. Nele, o motor V6 3,0 litros de 340cv é um mero detalhe diante da tecnologia de condução semiautônoma nível 3, único a dirigir sozinho no transito urbano a velocidades de até 60Km/h. Além do motor a combustão, o A8 tem um motor elétrico de 48v com recarregamento sem fio.

Para calcular a rota da próxima viagem, ele tem 24 discretos sensores que controlam o movimento e a distância dos carros próximos, é auxiliado por seis câmeras, tem cinco sensores de radar e tudo ao alcance de uma tela multimídia de 10,1 polegadas além do quadro de instrumentos totalmente digital do já conhecido Audi Virtual Cockpit.

A suspensão tem controle ativo e seu sistema de condução permite o desvio de buracos nas ruas, tecnologia que minimiza lesões em caso de colisão na lateral com oito sensores, freios regenerativos que recarregam as baterias do carro e do motor elétrico e sistema start-stop que está se popularizando por aqui. O sedan de luxo também estaciona sozinho ao toque de botão, inclusive se o motorista estiver fora do carro.

Além do motor híbrido o Audi A8 mantém a tradição do motor W12 6,0 litros de 460cv disponível no portfólio. A versão diesel 4,0 litros de 435cv não virá por barreiras na legislação brasileira.

Tecnologia com classe

O som e entretenimento recebem assinatura Bang & Olufsen, que além de toda a conectividade com smartphones, TV digital e 19 alto falantes, o nível profissional é levado a sério com sistema 5.1 surround e 1.400 watts de potência.

Com 5,32m de comprimento, o Audi A8 está mais classudo do que nunca. Os três volumes tem inspiração em modelos cupê, mas mantiveram o conforto a bordo, sua principal característica. Quem viaja atrás consegue cruzar as pernas sem cerimônia ou acionar o massageador dos bancos, aliás esse nível de conforto está disponível em todos os bancos que são elétricos. No interior, a madeira deu lugar a linhas mais finas e elegantes com acabamento black piano e aço escovado. Tudo de certa forma bem minimalista mas capaz de conquistar os compradores mais exigentes, fiquem no banco de trás ou mesmo no banco da frente.

