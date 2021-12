Audi A5 só não gosta dos quebra-molas

O sedanzão de luxo A5 tem como rivais os alemães BMW 320i ActiveFlex e Mercedes-Benz C200. A trinca de carros germânicos faz a festa no assunto conforto, tecnologia embarcada e motorização turbo. No ano passado, a fabricante Audi trouxe um pacote de novidades, incluindo a motorização 1.8 de injeção direta FSI, com sistema turbo, para o A5.

Mesmo com um motor menor, o sedã A5 Sportback é um carro bem resolvido, gerando 170 cavalos entre 3.800 e 6.200 giros, auxiliado pelo preciso câmbio com tecnologia CVT (continuamente variável) de sistema multitronic de oito velocidades. Este pacote mecânico é ofertado nas configurações Attraction (R$ 139.990) e Ambiente (R$ 150.990), que trazem ainda itens para garantir o conforto e o bem-estar do motorista e demais passageiros. Classiautos andou com exclusividade no A5 Ambiente, modelo bem equipado, de capô alongado e com linhas da carroceria que mais lembram um cupê, por conta do teto com perfil mais rebaixado. Sua traseira possui um belo par de lanternas e um escapamento duplo para garantir a respiração adequado do motor turbo - que privilegia uma queima mais eficiente do combustível e garante assim uma potência justa com bons níveis de consumo de combustível, especialmente em situação urbana.

De perfil mais baixo, o alemão A5 pena nas nossas cidades com pista cheia de buracos e, principalmente, com os quebra-molas nas ruas. Raspa seu assoalho com frequência e mostra que o sedã de luxo é um carro para ser bem tratado nas rodovias e em avenidas bem pavimentadas. Com teto solar elétrico, ar-condicionado digital de duas zonas, multimídia com reprodutor de DVD e sistema de navegação por GPS com imagens em terceira dimensão, o novo A5 oferece o que há de mais exigente no mundo premium.

Sua versão Ambiente incorpora itens como sensores de chuva, luminosidade e estacionamento traseiro, e traz também bancos de couro com ajustes elétricos para motorista e passageiro, faróis de xenônio, start-stop (desliga e liga o motor em situação de engarrafamento), seis air bags e sistema de controles de tração e de estabilidade. Tem sistema avançado de freios ABS.

Tudo está às mãos do motorista, que pode trocar as marchas nas aletas atrás do volante ou mesmo regular os retrovisores nos comandos das portas e definir a estação de rádio no volante multifuncional e de boa empunhadura. O A5 tem 4,71 metros de comprimento e entre-eixos de 2,81 metros. Mesmo assim, traz sérios inconveniente para quem tem acima de 1,90 metro de altura. Se regular o banco do carona, deixa o ocupante traseiro apertado e ainda bate com a cabeça no teto. Mas há outros predicados para deixar todo mundo bem. O sedã tem sistema multilink na dianteira, com cinco braços, e trapezoidal na traseira com estrutura suspensa em quatro pontos, garantindo maior conforto. O porta-malas é bem generoso - são 480 litros - para malas grades.

A Audi sempre tratou bem seus clientes e não iria vacilar no A5, o sedã intermediário de carros premium ofertados no Brasil. A linha do sedã A5 tem ainda as configurações Ambition e Cupé Ambition, ambas com motor 2.0 TFSI e preços de R$ 199.990 e R$ 204.990, respectivamente. Há o A5 Cabriolet Ambition 2.0 de 225 cavalos de R$ 229.990, além dos esportivos S5 Sportback e RS5 vendidos no país.

adblock ativo