Audi A3 com motor 2.0 garante emoção e refinamento

Porta de entrada para a Casa Audi no Brasil, o modelo A3 produzido na paranaense São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, é uma opção das mais interessantes para quem procura um sedã de alto desempenho no segmento premium de sedãs compactos de fabricação nacional. Em sua versão Ambition, comercializada por R$ 174.990, o preço alto é justificado pelo pacote que inclui interior com acabamento superior, motor 2.0 Turbo FSI e um desempenho expressivo para as dimensões do automóvel. Notícias de que o modelo estaria em fim de carreira e teria a produção interrompida foram desmentidas pelo fabricante.

Verdade ou mentira, há de se concordar que não se trata de um veículo de alta produção: em agosto foram emplacadas 220 unidades do A3 sedã, pouco abaixo da média mensal de 230 unidades mensais, ou 1.833 nesses oito meses. Isso o coloca como o segundo modelo mais vendido no nicho premium desse segmento de sedãs médios pela classificação da Fenabrave. Por esse índice, seu maior rival é o Mercedes Classe C (1.607 unidades vendidas este ano até 31 de agosto), que custa a partir de R$ 190 mil.

Excelente aceleração

O interior do A3 Sedan Ambition tem a identidade dos carros do grupo VW, algo que você nota ao procurar pelo controle do piloto automático: enquanto a maioria dos modelos tem esse controle instalado nas hastes horizontais do volante, os alemães optaram por usar uma alavanca instalada no lado esquerdo do volante, abaixo do controle do pisca-pisca. Se inicialmente tudo parece mais complicado, tal impressão se desfaz com rapidez quase igual à excelente aceleração desta versão.

Outros equipamentos que marcam este Audi A3 Ambition são o cockpit virtual e os comandos do ar-condicionado. Aqui é importante ler, e entender, muito bem o modus operandi do sistema multimídia, cuja tela de 12'3 polegadas permite ampliar a imagem de mapas com bastante nitidez, qualidade que se repete no cluster principal, quando o roteiro pode ser mesclado com informações como velocidade de cruzeiro, temperatura externa, nível do tanque e várias outras escolhidas pelo controle situado na haste esquerda do volante multifuncional. O ar-condicionado de controle digital e dupla zona de controle de temperatura tem quatro saídas no painel e funcionamento silencioso.

O isolamento acústico do A3 Ambition, aliás, se destaca apesar do teto solar de dimensões generosas. O câmbio de seis marchas do tipo S-Tronic funciona no modo eficiência (mais econômico) ou sport (permite acelerações e respostas mais rápidas) e pode ser comandado tanto na alavanca de câmbio situado no console central quanto nas borboletas instaladas no verso das hastes centrais do volante. A posição de pilotagem é das mais confortáveis, graças à ampla gama de regulagens de assento, encosto e apoio lombar comandadas eletricamente e memorizáveis. O volante revestido em couro oferece boa pega e seu arco inferior achatado facilita o embarque e desembarque do motorista.

Bom desempenho

Usuários acostumados a andar de SUVs e outros veículos de moda terão que rever seus hábitos para entrar e sair do sedã, cuja altura máxima é de meros 1.416 mm. O peso total de 1.320 kg implica relação peso-potência de 6 kg/cv; a combinação de potência máxima de 220 cv entre 4.500 rpm e 6.200 e o torque máximo de 350 Nm/35,69 kgfm na larga faixa de 1.500 rpm até 4.400 rpm contribuem para que se alcance a velocidade máxima de 250 km/h. Em situação de uso misto de cidade, estrada sinuosa e autopista com máxima permitida de 120 km/h, foi possível registrar média de consumo de gasolina na casa de 12.8 km/l. Vale lembrar que os pneus Continental 225/45/17, montados em rodas de liga-leve de 7'5" de tala, estão à altura do bom desempenho dinâmico do sedã.

