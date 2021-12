Audi A1 Sportback é o de quatro portas

A Audi já soltou outra versão do compacto A1 no Brasil. Depois da versão Sport com motor 1.4 TFSI de 185 cavalos, agora chegou a vez do modelo Sportback, de quatro portas. O novo A1 Sportback, quatro portas, será venddo em duas configurações: a Attraction com motor turbo 1.4 turbo FSI de 122 cavalos, com valor sugerido de R$ 94.900, e a Ambition, que custará R$ 114.900,00.

O novo Audi A1 Sportback Ambition vem equipado com motor 1.4 TFSI de 185 cavalos, com o sistema de funcionamento com compressor Rotts e turbo, que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos e tem velocidade máxima de 227 km/h.

A versão Sportback não altera em nada as dimensões do compacto A1. O comprimento e a largura são 3,95 metros e 2,47 metros, respectivamente. O hatch é um pouquinho mais alto, com seis cm a mais, ficando com 1.422 mm. O entreeixos de 2,47 metros é o mesmo como também o porta-malas, com 270 litros. Uma novidade é a cor laranja Samoa.

