Audi A1 Sport custa R$ 109.900

A Audi tem agido rápido no Brasil. Prometeu que iria lançar 20 novos modelos para o mercado nacional. Esta semana, apresentou o 15º modelo, o Audi A1 Sport com motor recalibrado para gerar 185 cavalos. De quebra, inaugurou seu novo Centro de Distribuição de Peças e Competência Tecnológica, no parque empresarial Fazgran, com um total de 3.400 m², sendo 2.700 m² destinados ao estoque de peças e acessórios da marca.

A apresentação do novo A1 Sport teve a companhia de versões da familia A5 (Sportback, S5, Coué e Cabriolet). O foguetinho A1 Sport vem equipado com motor 1.4 TFSI com inédito sistema de sobrealimentação duplo e seqüencial, de 185 cavalos, e câmbio S tronic de 7 velocidades (dupla embreagem).

O compacto A1 respira esportividade e anda como "gente grande". Acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos e atinge velocidade máxima de 227 km/h. O propulsor foi recalibrado e recebeu tratamento especial, como um sistema inédito de sobrealimentação duplo e um compressor Roots (acionado por correia) seguido de uma turbina acionada pelos gases do escapamento. O sistema proporciona ao modelo mais torque e potência, e a melhoria do conjunto motriz dá mais segurança nas ultrapassagens.

O motor 1.4 TFSI que gera potência máxima de 185 cv a 6.200 rpm, e o torque máximo é de 250 Nm, disponível entre 2.000 e 4.500 rpm, proporcionando respostas mais eficientes e rápidas nas retomadas de aceleração.

De série, o Audi A1 Sport traz rodas são de 17 polegadas com pneus 215/40, arco da pintura na cor do veículo, retrovisores externos eletricamente ajustáveis e com capa na cor do veículo, faróis bi-xenônio (com luzes diurnas em LED) e lanternas traseiras também com LEDs, além de luz de neblina traseira. Tem ainda faróis com ajuste automático de altura e um par de eficientes faróis de neblina. Oferece como opcional teto solar elétrico panorâmico Open Sky e arco do teto com pintura contrastante ( com quatro opções de cores: Preto Brilhante, Cinza Daytona, Prata Gelo e Branco Amalfi). Para a pintura externa, são seis opções de cores. São elas: Prata Gelo, Branco Amalfi, Azul Scuba, Vermelho Misano, Azul Esfera e Preto Fantasma.

Modelos e preços

Audi A1 Sport - R$ 109.900

Audi A5 Sportback R$ 163.900 (Ambiente) e R$ 197.700 (Ambition)

Audi S5 - R$ 355.900 - R$ 360.900 (Coupé) - R$ 387.900 (Cabriolet) -

