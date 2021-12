Audi 2.5 TFSI eleito motor do ano 2015

Anualmente, as fabricantes de automóveis desejam as premiações mais importantes nos mercados globais. Na área de desenvolvimento mecânico, o International Engine of the Year, o tradicional prêmio de Motor Internacional do Ano, premia os principais propulsores. A edição 2015 elegeu o motor Audi 2,5 litros TFSI como o "International Engine of the Year" (Motor Internacional do Ano) de 2015 na categoria de 2,0 a 2,5 litros. Com mais esta conquista, o motor de cinco cilindros acumula seis prêmios consecutivos no concurso.

A votação é feita por 65 jornalistas automotivos. "A qualidade confiável da Audi e o excelente acerto fazem desse motor um genuíno prazer ao dirigir. Nenhum som criado sinteticamente pode substituir a apaixonante sonoridade deste magnífico motor com cinco cilindros em linha". De acordo com o Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, membro do conselho de direção para o Desenvolvimento Tecnológico, "motores de cinco cilindros têm uma longa tradição em nossa empresa. Foram eles que tornaram a Audi uma marca esportiva na década de 1980. O 2.5 TFSI que equipa o novo Audi RS 3 Sportback é a expressão máxima da paixão pelo automóvel com seu torque imenso, uma voraz capacidade de desempenho esportivo e um som muito especial. Este prêmio é uma importante ratificação para nossa política de desenvolvimento estratégico avançado deste motor.".

No novo Audi RS 3 Sportback, o motor 2.5 TFSI com injeção direta e turboalimentado produz 367 hp, tornando o modelo o mais potente do mundo na categoria compacto premium. Seu torque máximo, 465 Nm, é disponibilizado já a 1.625 rpm e permanece constante até 5.550 rpm. O carro acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos e pode chegar a uma velocidade máxima de 280 km/h. O motor entrega 340 cv e 450 Nm de torque e acelera o modelo de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. A velocidade máxima (limitada eletronicamente) é de 250 km/h.

Esta é a décima-primeira vez que a Audi é premiada no concurso "International Engine of the Year". Entre 2005 e 2009, a marca recebeu a ambicionada premiação cinco vezes consecutivas com o 2.0 TFSI na categoria de 1,8 a 2,0 litros. Esta foi a sexta vitória seguida do 2,5 litros TFSI.

adblock ativo