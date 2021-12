Associação quer carros brasileiros mais seguros

Funcionário de carreira há 30 anos da Toyota do Brasil, Edson Orikassa é o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) no biênio 2015-2016. Em visita ao Grupo A TARDE, Orikassa adiantou que "os carros nacionais são modernos e seguros".

Qual é o papel da AEA na relação do processo de produção da indústria automotiva brasileira?

A associação reúne os engenheiros automotivos no Brasil. Ela tem um papel fundamental no desenvolvimento dos componentes e sistemas de produção da indústria automotiva brasileira. Não é à toa que somos mantidos por 73 empresas (montadoras de veículos, autopeças e dos segmentos de combustíveis, lubrificantes e pneus). Trabalhamos em parceria para apresentar as soluções técnicas para produzir veículos nos rígidos padrões de qualidade. Hoje, os carros nacionais são modernos e seguros.

O Brasil já é referência na construção de veículos?

A AEA surgiu no momento do Programa Pró-Álcool. Surgiu para auxiliar no desenvolvimento dos carros movidos a álcool. Atualmente, quase 90% dos veículos produzidos no Brasil possuem a tecnologia flex. Isso mostra que a indústria de produção de carros evoluiu e, por conta disso, somos referência na produção de novas tecnologias. Alguns assuntos permeiam a discussão atual: segurança, tecnologia e qualidade na produção são temas que promovemos no nosso trabalho para auxiliar os parceiros.

Hoje, os carros nacionais já possuem air bags e freios ABS na lista de equipamentos obrigatórios. Quais serão as futuras exigências?

O sistema de controle de estabilidade é um componente que está no cronograma. A legislação prevê que os carros nacionais devem ter o equipamento até 2018. Estamos trabalhando fortemente para mostrar as soluções técnicas do sistema. Estamos também em estudos avançados sobre o sistema Start/Stop, indicador de marchas nos veículos e o medidor da pressão dos pneus. Esses são componentes de interesse do consumidor e das as montadoras - o Inovar-Auto determina melhorias na redução de emissões e do consumo - no Brasil.

adblock ativo