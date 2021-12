Associação de Revendedores de Veículos lança site para compra de seminovos

A Associação de Revendedores de veículos da Bahia (ASSOVEBA), acaba de lançar o seu próprio site para pesquisa e compra de veículos seminovos no estado.

De acordo com o Presidente da Associação, Ari Júnior, o portal tem como objetivo se tornar referência na compra de veículos com total segurança e garantia. “Estamos vivendo uma onda crescente de golpes na compra e venda de veículos em sites classificados na Internet. Daí, surgiu a necessidade de criar um portal para oferecer aos consumidores opções 100% seguras de compras. A ASSOVEBA reúne as principais revendas de seminovos do estado, são empresas renomadas, conhecidas no mercado, com estruturas montadas em pontos de vendas fixos. Todas as empresas associadas prezam pela qualidade, e garantia“.

No portal são vendidos diversos tipos de veículos e valores. Além da venda de carros, as lojas associadas da ASSOVEBA oferecem serviços de financiamento, aceitam troca de carros como parte de pagamento além de serviço assessorial na transferência de propriedade, emplacamento, dentre outros.

