Argo HGT e Sandero R.S. definem perfis de esportivos

Há dois tipos de esportivos no mundo: os de atitude e os de fachada. Hoje, no mercado nacional, Renault Sandero R.S. e Fiat Argo HGT são expoentes desses grupos.

A versão esportiva do Sandero nasceu das mãos da Renault Sport, departamento que desde 1976 apimenta os carros da marca francesa. Topam qualquer desafio. Em 1994, fizeram a Espace, uma minivan com motor de Fórmula 1 de 820 cv. Em 2015, encararam a tarefa de incrementar um hatch originalmente concebido para ser simples, barato e despreocupado com o que o motorista sente ao volante.

No R.S., as mudanças são profundas: a suspensão foi rebaixada em 2,6 cm, as molas ficaram mais rígidas, o escapamento ganhou saída dupla, os discos de freio (nas quatro rodas) ficaram maiores e o sistema de direção foi recalibrado. O motor 2.0 16V e o câmbio manual de seis marchas vieram do Duster. O conjunto passou por aprimoramentos e agora oferece 150 cv de potência e 20,9 kgfm de torque quando abastecido 100% com etanol.

Já o Argo HGT surgiu neste ano como substituto de Bravo e Punto – é deste último que o novato parte, herdando 20% de sua plataforma. Mas foi intensamente modificado também. Traz sistemas de direção e suspensão exclusivos e aços mais resistentes na construção. No resumo, um notável avanço em relação aos antecessores.

Sob o capô, nada de novo. Trata-se do razoável 1.8 16V já conhecido de outros modelos, aqui com até 139 cv e 19,3 kgfm de torque

Imagem não é tudo

Ambos se vestem como esportivos, com adesivos e plaquetas de identificação, além de rodas e para-choques diferenciados. No interior, o Argo ofusca o Sandero com acabamento melhor, materiais mais nobres, um painel mais atraente e melhor posição ao volante, que traz regulagem de profundidade e altura – único eixo disponível no Renault.

Mas é a partir do girar da chave que os homens se separam dos meninos. No HGT, põe-se a primeira das cinco marchas num câmbio de engates longos e dóceis, acionado por uma embreagem macia, quase feminina. No R.S., a alavanca percorre espaço menor entre as seis marchas, não permite erros e a embreagem é pesada.

Seus comportamentos no trânsito urbano não deixam dúvidas: o Sandero exige atenção do condutor, sofre com os buracos e pede trocas constantes de marcha, enquanto o Argo é sutil, aceita melhor as nuances do chão e é mais versátil. É preciso estar no clima "Ayrton Senna" para dirigir o R.S. Ao volante do HGT, qualquer humor se encaixa.

Na hora de acelerar, o francês dispara, enquanto o italiano tem pouca pressa. A direção do Sandero é mais obediente e bota as rodas da frente onde o motorista manda. Qualquer curva mais audaciosa com o Argo é motivo para gritaria do pneus. Ouvi-los no R.S. exige mais ousadia.

O Sandero R.S. parte de R$ 63.600, ante os R$ 64.400 do Argo HGT, que é mais bem equipado – há entrada USB para os ocupantes do banco traseiro, sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis, central multimídia e computador de bordo mais modernos e completos.

A lista de opcionais também é mais extensa, com air bags laterais, ar-condicionado digital, retrovisores externos com rebatimento elétrico e sensor crepuscular, entre outras perfumarias.

O único opcional não disponível é atitude de esportivo, item de série no rival.

adblock ativo