Aposta em marketing esportivo

A exemplo do que acontece em outros segmentos da indústria, as montadoras têm adotado a estratégia de atrelar suas marcas ao esporte. Associando aos produtos os valores de práticas esportivas como futebol, tênis ou surfe, a fim de gerar engajamento, agregar valor e criar diferenciais, com potencial para fidelizar ou atrair novos clientes. Na semana passada, a Fiat anunciou o patrocínio oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Já a Audi divulgou a renovação da parceria com o surfista bicampeão mundial Gabriel Medina para este ano. A Nissan, patrocinadora do torneio de futebol Uefa Champions League, acaba de lançar uma série especial do Kicks alusiva ao campeonato. Além desses, há outros patrocínios tradicionais, como o da Hyundai a campeonatos da Fifa; da Peugeot a torneios de tênis; e da Toyota à Copa Libertadores da América.

Para Ivan Martinho, professor dos MBAs de marketing esportivo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo, as marcas buscam engajamento, uma relação com seus consumidores e potenciais consumidores. “Especialmente para montadoras há um desafio muitíssimo importante de rejuvenescer seu público. Pesquisas apontam que o jovem não quer ou protela a compra do carro. Eles preferem andar de Uber ou transporte compartilhado. E adiam a CNH”, analisa.

O desafio das montadoras, avalia Martinho, é rejuvenescer a base de consumidores e se conectar com ela. “Essa turma gosta de muitas coisas, e esporte é uma delas, dos mais variados tipos. E utilizar plataformas esportivas para se comunicar cria um engajamento maior para transmitir a sua mensagem”, observa o professor de marketing.

Patrocinar um esporte é um item que colabora nas vendas. “O que faz o cliente comprar o carro é um conjunto: produto, atendimento na concessionária, qualidade e preço. Com o esporte, a marca se comunica com aquele cliente enquanto ele se diverte, e muitas vezes com uma audiência apaixonada. É o engajamento. Se ele assiste a uma partida de tênis é porque gosta e provavelmente pratica tênis. Se ele está assistindo ao futebol é porque ele provavelmente torce por aquele time. E aí as emoções estão abertas a receber uma mensagem, que é diferente de uma mensagem invasiva quando ele está lendo uma notícia. Ele está ali de coração aberto. E isso contribui na opção dele na hora da decisão de compra”, analisa Martinho.

Fiat e a CBF

Até 2022, a Fiat vai patrocinar todas as seleções de futebol do Brasil: de base, olímpicas e principais, masculinas e femininas. O vínculo cobre competições internacionais, como a Copa do Mundo Feminina (França), Copa América Brasil 2019, Copa América de 2020, Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), em 2020, e a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

“Torneios muito importantes, como a Copa do Mundo Feminina e a Copa América no Brasil, começam em breve e vão trazer excelentes oportunidades de relacionamento com os nossos públicos”, observa Herlander Zola, diretor do brand Fiat para a América Latina e diretor comercial da Fiat no Brasil. E vêm aí novidades em produtos da marca. “Já estamos preparando séries especiais e outras surpresas para celebrar essa parceria campeã entre a Fiat e a Seleção”.

Série especial

Outra montadora, a Nissan, aproveitou para transformar a paixão pelo futebol e por um torneio que cresce no Brasil, a Champions League, maior campeonato de clubes de futebol do mundo – da qual a marca é a patrocinadora oficial do maior –, para lançar o Kicks Uefa Champions League 2019. Serão apenas 600 unidades a R$ 95.290. Além do Brasil, a novidade, produzida em Resende (RJ), está sendo vendida na Argentina.

Entre os diferenciais, o Kicks Uefa é vendido na cor vermelha com teto preto, as rodas de 17 polegadas possuem pintura em preto brilhante e as saídas do ar-condicionado receberam detalhes no acabamento no mesmo vermelho da carroceria. Para a segurança há seis air bags: além dos frontais, há os de cortina. O motor é o já conhecido 1.6 de 114 cv de potência e câmbio Xtronic CVT.

Surfe e Medina

A Audi do Brasil e o surfista Gabriel Medina anunciaram na quinta-feira, 14, a renovação da parceria para 2019. O primeiro brasileiro bicampeão mundial é um dos embaixadores da marca no mundo e transmite as características da empresa, como inovação e ousadia, em suas ações nas principais ondas do mundo. Pela parceria, Medina escolheu e terá à sua disposição os veículos Audi Q7 e Audi A5 Sportback.

A Audi encontra no surfista a mesma sintonia da marca. Essa parceria estará estampada em sua prancha durante a temporada. “Medina representa bem o DNA da marca e reforça a importância de ter o atleta em nosso time. Ele é o maior atleta brasileiro da atualidade”, destaca Cláudio Rawicz, diretor de comunicação da Audi do Brasil.

A Audi quer agregar a alta performance, a inovação e a ousadia, atributos de Gabriel, no esporte que pratica, à sua marca.

