Aplicativos ganham força entre motoristas

A tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano. Hoje, muitas pessoas não conseguem mais se imaginar sem o seu smartphone nas mãos. Os automóveis, por outro lado, não ficam atrás e já incorporaram uma variedade de tecnologia embarcada, como o multimídia com bluetooth, conexão de internet e facilidades para encontrar destinos via GPS e serviços de concierge (para dar dicas de restaurantes, lojas abertas no shopping e até a programação do cinema).

A relação entre o celular e o carro é cada vez maior, e há uma gama de aplicativos que podem facilitar sua vida. O mais usado pelos motoristas do mundo inteiro é o Waze. Mas há outros como o do Detran, Google Maps, Maps.me e Carrograma.

O Waze funciona como um GPS. Alerta onde há congestionamentos, postos de abastecimento e de menor preço, além de indicar os locais de blitz , obras e acidentes ,que são os principais motivos que dificultam a locomoção nas cidades. Aplicativos mais populares, como o WhatsApp, oferecem a possibilidade de trocas de informações do trânsito entre os usuários.

Funcionamento O Waze, por exemplo, funciona assim. Os próprios motoristas alertam onde existem tais empecilhos. Mas há também alguns probleminhas no app. Alguns usuários, como Wagner Almeida, alertam que o Waze apresenta falhas no GPS. "Às vezes, o Waze indica uma rota errada e você acaba se perdendo. Por isso, para rotas e endereços, prefiro utilizar o Google Maps, onde indica o endereço correto", afirma Wagner, fisioterapeuta e, nas horas vagas, trilheiro e usuário de GPS.

Ele indica, também, o aplicativo Maps.me, onde consegue navegar sem a necessidade da rede móvel do celular, o que facilita àqueles que fazem trilhas e, muitas vezes, não têm a rede 3G para utilizar o aplicativo.

Além de dispositivos de GPS, existem outros. O Carrograma é um exemplo, pois nele o usuário consegue fazer planilhas de gastos do veículo. Alerta ainda as datas de manutenção e prejuízos futuros. O técnico de informática Josenildo Queiroz já usou o Carrograma e nos garante que o aplicativo funciona. Para o deslocamento, Josenildo usa o Google Maps. "Baixei o Waze e não me adaptei. Por isso, prefiro o aplicativo da Google".

Em Salvador, a dupla de empresários Luiz Paulo Magalhães e Flávio de Souza criou o aplicativo Cidadão do Trânsito. Magalhães diz que o aplicativo é voltado à cidadania, com a intenção de conscientizar os motoristas de acordo com as leis de trânsito. O Cidadão do Trânsito serve para denunciar infrações dos condutores e o usuário vira "um fiscal de trânsito". A pessoa fotografa e indica qual foi a infração, informações enviadas diretamente para o orgão de trânsito. "O infrator pode ser pego em flagrante", acredita Magalhães.

A maioria dos aplicativos está disponível nas plataformas IOS e Android.

O mais usado no automóvel

Bianca Rocha de Sá Aplicativos ganham força entre motoristas

O Waze é o queridinho entre os usuários e um dos mais completos também. Mostra onde tem blitz, limite de velocidade de cada via, trânsito lento e também serve como mapa GPS, apesar de alguns motoristas se queixarem por entrar em ruas erradas. Continua no topo dos mais baixados. Disponível nas plataformas IOS, Android e Windows Phone.

Ache o melhor estacionamento

Para quem não conhece, este é o Let's Park. É um aplicativo que indica os estacionamentos mais próximos da sua localização. Mostra ainda informações sobre cada um. Além disso, o aplicativo também notifica quais estão abertos naquele momento. Ele é todo em português, o que facilita o manuseio do usuário. Disponível nas plataformas iOS e Android.

Controle tudo que puder

Com o Carrorama você consegue controlar todas as informações e despesas precisas do seu carro pelo Excel. O aplicativo também indica o período das manutenções. O dono do carro recebe alertas informativos sobre a manutenção geral. Alerta antes que você tenha algum prejuízo futuro no veículo. Disponível nas plataformas iOS e Android.

Até nos piores momentos

O aplicativo iWrecked auxilia a anexar todas as informações precisas de uma batida de carro. Coleta informações dos motoristas envolvidos (nome, documentação, etc.), além de também criar um formulário com informações da colisão, como a localização, fotos do acidente e os danos que foram causados. Disponível na plataforma iOS.

GPS prático e facilitador

O Maps.me facilita sua vida, pois, mesmo sem acesso à internet ou com sinal fraco, ele continua funcionando e orientando o seu caminho. Ao contrário de outros aplicativos que precisam de ter pelo menos uma conexão 3G para funcionar corretamente. Dados atualizados são adicionados diariamente por usuários de todo o mundo. Disponível nas plataformas iOS e Android.

Motorista consciente

Com o aplicativo do Detran o motorista tem informações que serão úteis para o manuseio de seu carro e também de sua condução. Pode consultar sobre as multas e todo o histórico que há no sistema - vencimento de documentações e os pontos na sua carteira, a CNH. Além de fazer solicitações de PID e de 2ª via da CNH e CRLV. Disponível nas plataformas iOS, Android e Windows Phone.

Cuidando do seu Carango

O Carango é aquele programa pequeno só no tamanho, mas que tem uma utilidade imensa. Com ele você pode acompanhar e registrar a quilometragem, consumo de combustível, manutenções, serviços e custos para todos os tipos de veículo (carro ou moto). Também tem a possibilidade de guardar todo histórico, caso precise fazer backup. Disponível nas plataformas iOS e Android.

Seja um fiscal do trânsito

O Cidadão do Trânsito é um aplicativo onde você tem o papel de denunciar infrações no trânsito, fazendo o papel de um fiscal. Os dados são enviados aos órgãos de trânsito, que recebem online, fazendo com que as infrações sejam pegas em fragrante. O aplicativo tem o papel de contribuir com a fiscalização e a melhoria do trânsito nas cidades. Disponível nas plataformas iOS e Android.

