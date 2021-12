Aparelhos de som criam mixagens sem interrupções

A Pioneer do Brasil, empresa do segmento de sons automotivos, acaba de lançar seus dois novos modelos para 2014. São o CD player DEH-X1680UB e o media receiver MVH-X168UI. Os dispositivos possuem a tecnologia MIXTRAX, que cria mixagens sem interrupções como uma pick up de DJ.

Para quem gosta de carregar músicas em dispositivos móveis como pendrive e celulares, o mais indicado é o MVH-X168UI (cerca de R$ 209). O aparelho é exclusivo para reprodução digital com conexão USB compatível para iPod e iPhone, e também para alguns smartphones com sistema Android.



O MVH, possui ainda, saída contínua (RMS) 23 W por 4 X 4 ohms, equalizador de 5 bandas, 6 equalizações pré-definidas e 1 personalizável, além da tecnologia Advanced Sound Retriever, que se aproxima a qualidade de som original.

Já quem prefere som com a qualidade de CD, a Pioneer, apresenta o DEH-X1680UB (R$ 309). Com entradas frontais auxiliar e USB, o usuário poderá ouvir suas músicas prediletas, ao mesmo tempo que carrega a bateria do celular, e ainda escolher entre ambar e azul, a opção de cor para iluminação dos botões. A conexão só é compatível para alguns telefones com sistema Android.

