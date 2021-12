Antes do Salão, tem novidades a caminho

​Às vésperas do Salão do Automóvel – que será do dia 8 a 18 de novembro – o mercado automotivo brasileiro começa a receber uma enxurrada de novidades. Neste ano, alguns tradicionais expositores como a Volvo, Grupo PSA (Peugeot e Citroen), Mitsubishi além da JAC Motors decidiram abrir mão da exposição e apostar outros formatos de eventos, mas mesmo assim terão muitos novos produtos. Com ou sem Salão, A TARDE Autos vai conferir em breve a apresentação destas novidades que estreiam nas concessionárias antes da maior vitrine automibilística da América Larina.

Toyota Hilux

Revelada na Argentina, a nova versão da picape da marca japonesa seguirá o modelo apresentado na Tailândia. Fabricada no país vizinho, ela terá uma nova grade hexagonal de moldura mais grossa e faróis descendentes. Por dentro é esperada a nova multimídia que já equipa o Yaris, e que abre mão da incomoda portinhola e das respostas lentas. Mas as mudanças virão só para as versões SR, SRV e SRX. Os modelos de entrada “DX” continuarão com visual antigo. Os motores não deverão ter alterações.

Chegará dentro de algumas semanas

Mitsubishi Eclipse Cross

No início do ano, a HP Autos, responsável pela comercialização das marcas Mitsubishi e Suzuki no país, anunciou uma grande novidade para este ano, sem detalhar nada. Nesta semana a espera foi amenizada. O SUV Eclipse Cross, que relembra o clássico esportivo dos anos 1990 só na nomenclatura. O motor deve ser o 1.5 turbo de 163cv com 25,5 kgfm disponível a partir dos 1.80rpm e câmbio CVT. Ponto alto deve ser o sistema S-AWC que distribui o torque de forma inteligente usando a expertise da marca em modelos como o Lancer.

Chega em 25 de setembro.

Citroen C4 Cactus

A PSA nunca escondeu o Cactus desde a fase de desenvolvimento e tropicalização do projeto do seu novo SUV. Vira em 3 versões, já conhecida pelos donos do C4 Lounge: Live, Feel e a top de linha Shine.

O motor também é conhecido: o bom 1.6 THP (turbo com injeção direta) de até 173cv e câmbio automático de 6 marchas, mas a Citroen pode optar pelo 1.6 16V flex de até 118cv aspirado em versões de entrada. Certo é que o interior será menos arrojado que a versão europeia já que os brasileiros são menos afeitos ao painel central flutuante oferecido em outros mercados.

Chega no próximo dia 27 agosto.

