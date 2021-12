Antes de sair de cena, a VW colhe os frutos da Kombi

A Volkswagen Kombi é, sem dúvida, um dos carros mais icônicos. Além de ser o veículo mais antigo em produção no Brasil (e no mundo), com mais de 55 anos ininterruptos, o modelo nunca perdeu a liderança de sua categoria. Mas a velha senhora envelheceu e, assim como seus amigos de infância, não se adaptou aos novos tempos.

Pois é, vai chegar o fim de linha para a Kombi (janeiro de 2014). Foram longos anos, décadas. Desde que a Kombi número um foi produzida em 2 de setembro de 1957, o furgão ganhou milhares de fãs, com mais de 1,55 milhão de unidades emplacadas. Isso significa quase 28 mil kombis a mais nas ruas por ano.

Seu desenho surgiu de uma ideia do holandês Ben Pon na década de 1940. Ben, que era comerciante, desejava um veículo leve de carga, bem na época em que a Alemanha tentava se recuperar dos estragos da Segunda Guerra Mundial. Pon, então, sugeriu à Volkswagen um carro com base no motor do Fusca. Em 1951, no Salão do Automóvel de Frankfurt, nascia a velha senhora, com seu motor traseiro e refrigerado a ar, de 25 cavalos de potência.

Ao longo dos anos, a Kombi seguiu seu destino de ser um veículo de transporte. Não é difícil encontrá-la como carro de empresas, como mercados. Isso acontece, principalmente, pelo seu baixo custo de manutenção e grande durabilidade. Apesar disso, há quem goste da Kombi por outros motivos, nem um pouco relacionados à durabilidade ou à capacidade do furgão.

Nova

Mas e agora que a Kombi vai sumir, a Volks vai ficar sem sua representante de furgões? Nem pensar. Uma das possibilidades seria a van Transporter T5, já que, na Alemanha, casa da VW, o modelo vem com o sobrenome "Kombi" - e está três gerações à frente.

Se a opção se tornar realidade, o automóvel terá tanto versões para o "trabalho duro" (com motor 2.0 aspirado de 115 cavalos de potência e câmbio manual de cinco marchas), como também mais luxuosas (Multivan Comfortline, com motor 2.0 turbo, a gasolina, de 204 cavalos, além de câmbio automatizado e capacidade de até sete lugares).

Porém a marca ainda não se pronunciou oficialmente sobre que veículo irá ocupar o lugar da velha senhora.

Mas, antes de a produção ser encerrada no Brasil, confira histórias de donos de Kombi na Bahia.

Picape 1969 - O empresário Jorge Cirne não é fã apenas da Kombi, mas de carros VW. Encontrou duas versões de 1969, uma picape e outra de passageiros (esta conta com a placa preta, que garante 80% de originalidade). Ambas contam com motor 1.500 cm³ e pintura em 'V'. "É diferente dirigir uma Kombi, tem que estar acostumado", diz.

Pollyana Perua's - Oito amigas se juntaram para criar uma Kombi própria, com jeitinho feminino. Depois de um ano, três saíram do projeto, que agora conta com cinco integrantes. "Achamos um modelo 1971 e começamos a reformá-lo. Hoje, o carro está na área de pintura, onde ganhará tons diferentes", conta Andreia Faverani.

Luxuosa de 1970 - A paixão do engenheiro de produção Antônio Reis pela Kombi começou na década de 1980, quando ele a dirigiu por alguns anos para fazer entregas. Hoje, possui três: uma 1964 (que está reformando), uma 1968 e uma 1970 (foto). A última é uma versão de luxo e conta com itens cromados, como o símbolo VW e as calotas.

adblock ativo