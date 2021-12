Ano novo, carros novos

O ano novo vem chegando e, com ele, a vontade de renovar o carro na garagem. Uma das grandes dúvidas é se o veículo sonhado terá alguma renovação em breve, ou se melhores opções estão por vir.

Pensando nisso, Classiautos fez uma lista das novidades já confirmadas para 2013. São 20 modelos diferentes, entre produtos nacionais e importados. O leque abrange várias configurações, níveis de conforto e potência.

Hyundai HB20X

O Hyundai HB20X chega já em janeiro e deve abrir a temporada de lançamentos de 2013. Com preço estimado em R$ 45 mil, o modelo aventureiro do HB20, o HB20X, será oferecido com motorização 1.6 flex, apenas. O veículo traz design off-road, com novos para-choques, faróis com máscara negra e suspensão elevada, além de rodas de aro 15". Mais tarde, a família HB ganhará uma versão sedã.

Citroën DS4

O modelo chega ao País em março e é derivado da plataforma do C4. Ainda sem preço oficial, ficará posicionado entre o DS3 (R$ 80 mil) e o DS5 (R$ 125 mil). O hatch médio brigará com o VW Fusca.

Ford New Fiesta

O New Fiesta incorporou a nova identidade visual global da Ford, lembrando o Fusion. O carro deixará de vir do México e será produzido no Brasil. A versão sedã chega primeiro.

Chery Tiggo FL

Versão mais recente do Tiggo, primeiro veículo lançado pela Chery no Brasil, em 2009, o modelo deve chegar em setembro. O SUV recebeu adaptações, para se alinhar à preferência dos brasileiros.

JAC Eagle S5

O modelo, conhecido antes como S2, traz o inédito motor 1.5 turbo, de 150 cv, além de transmissão automatizada de seis marchas. Ainda serão disponibilizados os blocos 1.5, 1.8 e 2.0. Deve chegar por aqui por R$ 80 mil.

Peugeot 208

O Peugeot 208 chega em abril, com bloco 1.5 ou 1.6 e câmbio manual - mais tarde, virá o automático.

Audi A3

3ª geração do A3 tem versões Sport (2 portas) e Sportback (4). São 2 opções de motor: 1.4 e 1.8.

Hyundai i30

O novo i30 trará, no lugar do bloco 2.0, o 1.6. O preço deve ser R$ 68 mil.

Range Rover Vogue

O Range Rover Vogue tem motores V8 5.0 Supercharged, a gasolina, e 3.0 V6 e 4.4 Biturbo SDV8, a diesel.

Hyundai Santa Fé

O Santa Fé reestilizado tem bloco 3.3 litros V6 24V, de 270 cv, e câmbio automático de seis velocidades.

Kia Cerato

Com ar renovado, o Cerato tem motor 1.6 flex, 128 cv, o mesmo do Hyundai HB20.

Nissan Altima

O Altima será inicialmente importado dos EUA. Tem bloco 2.5, de 179 cv.

Volkswagen Santana

Produzido na China, o Santana foi apresentado por lá. Aqui, aposenta o Polo.

Toyota RAV4

4ª geração do SUV, o RAV4 teve ampla renovação, como o pneu de trás, que sumiu.

Honda Civic

O Civic tem nova motorização 2.0, que gera 155 cv com etanol e 150 cv com gasolina.

Fiat Linea

Ainda sem definição, Linea segue visual feito na Turquia.

Chevrolet Malibu

A Chevrolet Malibu terá nova opção de motor 2.5.

Ford Everest

Utilitário terá motores da picape (Ranger) e versão com 7 lugares.

BMW X1

A BMW X1 tem bloco 2.0 e deve custar a partir de R$ 130 mil.

Nissan Sentra

O Sentra tem novo visual e chega até o fim de 2013.

Honda Brio

Modelo nacional poderá ser modificado.

C4 Pallas

O C4 Pallas foi lançado na China em versão de chassi alongado.

