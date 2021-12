Anfavea: vendas tem forte retomada e Kwid volta ao top five

A Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou ontem, 5, a lista dos carros mais vendidos do país em março. O Onix segue em primeiro como líder isolado, com 12.918 unidades vendidas, seguido do Ford Ka que está em uma intensa batalha com o Hyundai HB20 pela segunda posição. No acumulado de 2018, o modelo da Ford emplacou 13 unidades a mais que o modelo da montadora sul-coreana, 24.028 e 24.015, respectivamente.

Os dados mostram um aumento de 4,7% no acumulado do ano, em relação a 2017.

Renault comemora sucesso do Kwid

O Renault Kwid voltou a figurar entre os cinco mais vendidos do país, emplacando 6.454 unidades em março e 13.687 no ano. Na Bahia, foram emplacadas 295 unidades no último mês.

Segundo a Renault, a versão Zen do Kwid corresponde a 55% das vendas do mix. Nesta versão o Kwid vem equipado com direção elétrica, ar-condicionado, vidro elétricos dianteiros e trava nas quatro portas. O preço é outro fator que chama atenção: R$ 36.740.

Assim que foi divulgada a pré-venda em junho, até o seu lançamento efetivo em setembro, a Renault emplacou com o Kwid 10,9 mil unidades, ocupando a posição de segundo carro mais vendido do país. Já no mês seguinte a Renault emplacou apenas 3,9 mil quando a montadora ajustou sua produção para colher o resultado no primeiro ciclo de 2018.

