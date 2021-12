Anfavea e Abeifa divulgam números positivos do terceiro trimestre

As duas principais entidades que congregam fabricantes e importadores de veículos automotores no País, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), divulgaram seus números para o mês de março e o primeiro trimestre de 2019 conjugando otimismo. Não que os números sejam propícios para tanto, mas a promessa de uma nova supersafra, a possibilidade de queda no imposto sobre automóveis importados e a atuação do Ministério da Infraestrutura levaram Antônio Megale e José Luis Gandini, respectivamente presidentes da Anfavea e da Abeifa, a louvar que o momento justifica uma agenda positiva.

Megale destacou que houve aumento de produção de seus associados: de 176.695 unidades de fevereiro, esse índice subiu para 186.204. “Apesar de termos menos dias trabalhados e uma fábrica (Ford) ter vivido dias de greve”. O executivo, que este mês se despede da presidência da Anfavea após uma gestão considerada por muitos como uma das melhores da história – entre outros motivos por ter negociado com três presidentes e quatro ministros de economia no período de três anos –, mencionou que, “mesmo com a crise, nosso setor é responsável por um terço do crescimento industrial do País e um quarto do PIB” e lembrou que a decisão da General Motors de investir R$ 10 bilhões no Brasil e de a Honda ter, finalmente, inaugurado sua fábrica em Itirapina (SP) “são bons motivos para ser otimista”.

Atípico

Os números da Abeifa são menos imponentes no que diz respeito a comparações entre fevereiro e março deste ano (respectivamente, 2.495 importados, contra 2.524, e 2.335 fabricados, contra 2.471). No acumulado de janeiro a março houve redução de 8.460, em 2018, para 7.964 este ano. Ao comentar esses números, Gandini admitiu que “tivemos um primeiro trimestre atípico, mas mantemos a expectativa de importar 50 mil veículos e que nossos associados fabriquem outros 55 mil até o final do ano”. Ante o frustrado anúncio de que a GM poderia sair do País e a decisão da Ford de fechar sua unidade de São Bernardo do Campo, o executivo-chefe da Kia no Brasil mencionou que “o anúncio do investimento da GM e a possível transferência da fábrica da Ford para o grupo Caoa ainda são incógnitas: “Vivemos uma fase de mudanças radicais e não acredito que as marcas aqui estabelecidas deixarão o país. Com relação ao segmento dos importados, ele continuará firme e existe a possibilidade de que o imposto de importação para automóveis caia dos atuais 35% para 15%, o que por si só compensaria parte da alta do dólar”.

Quanto ao novo acordo de livre comércio de automóveis entre Brasil e México, Gandini mostra tranquilidade quando lembra que “o carro mexicano é mais caro que, por exemplo, o carro coreano, razão pela qual ainda não iniciamos a importação do sedã Rio, que é fabricado no país latino”.

Sistemas controlam carros e motoristas para evitar acidentes

Alguns desenvolvedores de sistemas, fabricantes de automóveis, governos e lideranças da sociedade civil organizada entenderam que é preciso investir não apenas em campanhas em prol da segurança no trânsito, mas em novas tecnologias que permitam o controle do veículo e até do motorista.

A empresa inglesa Racelogic criou um dispositivo de bloqueio do celular. O Racelogic Touchlock trava a função touch do telefone móvel assim que o motorista toca a tela. Posicionado sob o banco, um transmissor envia sinais de bloqueio somente sobre o celular do motorista e com o carro em movimento. O dispositivo impede a recepção de chamadas, rolagem de tela, virada de página e digitação de texto. Inovação que pode prevenir acidentes, tão comuns quando o motorista se distrai ao usar o celular.

Por sua vez, o governo americano projetou um sistema, em parceria com uma indústria local, capaz de impedir a partida no motor, caso identifique que o motorista está alcoolizado. O Driver Alcohol Detection System for Safety não requer que o motorista sopre em um bafômetro. Avançados, os sensores no volante avaliam o teor alcoólico captado na respiração do motorista. Há ainda sensores de toque, que podem medir os níveis de álcool na transpiração da pele.

Pioneira no quesito segurança, a Volvo criou o programa Visão 2020, ancorado em pilares: redução de velocidade máxima de fábrica e tecnologias que podem detectar o comportamento do motorista e até interferir nas funções do carro. A Volvo Cars anunciou que reduzirá a velocidade máxima de todos seus carros a 180 km/h a partir do ano/modelo 2021.

A proposta da Volvo é instalar câmeras e sensores para monitorar as ações do motorista e, em caso de risco de acidente, um sistema remoto poderá interferir na condução do veículo (confira os detalhes na página 4).

A General Motors investiu em uma tecnologia que pode ajudar os pais a monitorar o comportamento de jovens motoristas. Trata-se de um aplicativo que monitora, desde a velocidade desenvolvida pelo veículo, até o volume do sistema de som.

Todas as iniciativas são bem-vindas! Resta torcer para que as novas tecnologias de segurança sejam popularizadas rapidamente.

