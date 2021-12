Ande de bike ou a pé neste fim de semana

Que tal passar um dia sem carro? Pois é neste sábado (22) que acontece mais uma edição do Dia Mundial Sem Carro. O movimento é adotado em vários países, incluindo o Brasil, e propõe que as pessoas deixem o automóvel em casa e adotem um transporte alternativo. Vale se locomover de bicicleta, skate, patins e até a pé.

O Dia foi criado na França em 1997, com o objetivo de estimular o uso da mobilidade pública, além de servir como uma forma de reflexão sobre os problemas causados pelo uso dos carros. Os veículos contribuem para o aumento da poluição atmosférica, sonora, enormes congestionamentos, acidentes, entre outros malefícios.

Em dezembro de 2010, o número de carros chegava a 64,8 milhões no Brasil, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Outra estimativa, dessa vez o Censo IBGE 2010, revelava que, há dois anos, a população chegava a 190,732 milhões pessoas, uma média de um automóvel para cada 2,94 brasileiros.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) estima que, em 2020, as emissões de gases poluentes crescerão 60%. Destes, 36% vem de caminhões, 13% de ônibus, 40% de automóveis e 3% de motocicletas.

Bom de volante

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) promove, até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito. Aproveitando a data, será realizada, neste final de semana, mais uma etapa do 'Melhor Motorista de Caminhão do Brasil' (MMCB), em Vitória da Conquista (BA).

A competição, que é organizada pela Scania, selecionará dois finalistas, um neste sábado (22) e outro no domingo (23). Eles vão se juntar a mais 16 competidores já classificados nas oito primeiras fases. Foram mais de 1.500 inscritos na edição deste ano, superando em quase 300% o número de inscritos em 2008.

