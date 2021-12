AMG GT R custa R$ 1,2 milhão

A alemã Mercedes-Benz reuniu artistas, celebridades e seus clientes na grande festa Top Night, que promoveu na edição deste ano uma justa homenagem aos cantores da música brasileira e destacou o superesportivo AMG GT R. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira, na Casa Fasano (São Paulo), e desvendou para os brasileiros a versão mais nervosa do AMG GT, com motorzão biturbo 4.0 V8 de 585 cavalos de potência. Seu preço também é exclusivo e custa a bagatela de R$ 1,2 milhão.

Por ser um veículo exclusivo, o AMG GT R brinda os 50 anos da AMG, a divisão de esportivos da marca Mercedes-Benz no mundo. Destaque no último Salão de Paris em outubro do ano passado, o AMG GT R é mais forte em relação sua versão normal de 510 cavalos e torque máximo de 66 kgfm.

O bólido da AMG terá apenas 10 unidades importadas da Alemanha para o mercado brasileiro. São 585 cavalos de potência e um torque animal de 71,5 kgfm, auxiliado pela transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades, com direito a trocas sequenciais.

O AMG GT R faz em 3,6 segundos a distância do zero a 100 km/h. Chega aos 318 km/h e tem pacote aerodinâmico no visual. Destaque para as rodas de liga leve de 20 polegadas forjadas e pneus Michelin Cup 2. Esta versão é também mais leve e ficou 90 kg mais enxuto para garantir a performance e o desempenho com alto padrão de segurança.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

adblock ativo