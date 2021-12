Amarok V6 recebe atualizações para continuar a mais potente da categoria

A Volkswagen divulgou que no próximo dia 15 de janeiro, será apresentada na Argentina as novas atualizações da Amarok. O modelo continuará sendo o mais potente à venda no país, mesmo após a chegada da nova Mercedes-Benz Classe X prevista ainda para o segundo semestre. Com atualizações na central eletrônica dos modelos com motor V6.

A montadora ainda não informou se será uma nova versão, ou somente uma reconfiguração do motor. Caso chegue como uma nova versão, ficará acima da versão V6 Extreme, que hoje custa R$ 203.800.

Hoje, a VW Amarok com motor V6 3.0L turbo diesel conta com 225cv e 56,1 kgfm de torque, com as atualizações eletrônicas, ela passará a render 272cv e 59,2 kgfm de torque. Ela ainda traz a transmissão automática de oito marchas junto à tração nas quatro rodas 4MOTION.

Em 2018, somando de janeiro a dezembro, a Volkswagen emplacou com a Amarok 16.966 unidades, se tornando o segundo modelo mais vendido da categoria, atrás apenas da Ford Ranger, que emplacou no mesmo período 18.417 unidades, segundo dados da Fenabrave.

