Amarok rebaixa a equipada Highline

Desde que foi lançada no Brasil em 2010, a picape Amarok jamais passou por uma mudança efetiva no visual. Fora uma leve repaginada no design, a Volkswagen capricha na tecnologia embarcada da versão 2017 da picape.

O grande destaque é a exclusiva e inédita tecnologia Post-Collision Braking, sistema que aciona automaticamente os freios do veículo quando ele se envolve em uma batida, para reduzir a energia cinética residual. Toda a linha Amarok vem equipada com ela.

A TARDE Autos testou a versão Highline (R$ 167.990) e comprovou que a Amarok é um tanto injustiçada no mercado brasileiro. No quesito desempenho, agrada logo de cara. O motor é o 2.0 TDI biturbo diesel, com 180 cavalos de potência e torque de 42,8 kgfm. Acoplado a ele, um câmbio automático sequencial de oito velocidades, com opção de trocas manuais na própria manopla de câmbio ou pelo paddle shift.

Parrudo

Desbravar trilhas e terrenos acidentados é tarefa que a Amarok, que tem tração integral, encara sem sustos. A lista de itens de segurança traz sistema de assistência à frenagem, controle de tração, bloqueio eletrônico do diferencial e controle eletrônico de estabilidade.

De quebra, a Amarok Highline vem com controle automático de descida (HDC) e assistente para partida em subida (HSA). Os freios ABS têm função off road, que mantém sua eficiência mesmo em terrenos onde detritos dificultam a aderência ao solo.

O visual parrudo pode sugerir uma essência rude, mas a Amarok oferece conforto de sobra para cinco ocupantes. O modelo testado trazia bancos de couro com abas providenciais, que "abraçam" os passageiros. O banco do carona também ganhou ajuste elétrico. O ar-condicionado é digital de duas zonas e todos os vidros possuem acionamento elétrico.

O pacotaço de itens de série inclui direção hidráulica, air bags frontais e laterais para motorista e passageiro, computador de bordo, retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis eletricamente, e volante multifuncional em couro, com ajuste de altura e profundidade. A Volks deu um upgrade no sistema de infotainment (Discover Media com App Connect).

Agora, é possível espelhar o celular com as plataformas Mirrorlink, Google Android Auto e Apple Car. Tudo pela nova tela colorida de 3,5" 3D, por onde também o acesso às informações do sistema de som ficou muito mais fácil.

Pela mesma tela aparece a imagem captada pela câmera de ré, que, junto aos amplos retrovisores, tranquilizam o motorista na hora de estacionar. A Highline ainda vem com sensores de estacionamento traseiros e dianteiros.

No asfalto

A posição de dirigir lembra a de um sedã. Entretanto, os passageiros podem se incomodar com os "pulos" quando o veículo trafega em velocidades a partir dos 60 km/h em trechos com asfalto irregular. As rodas são de liga-leve de 18", com pneus de uso misto 255/60 R18.

Outra novidade na Amarok é a presença de luzes diurnas de LED contornando os faróis bixenônio. Um alarme no painel indica quando motorista e passageiro do banco dianteiro não afivelaram os cintos. No modelo avaliado, faltam os estribos, que facilitariam o embarque e desembarque de pessoas. Eles estão, contudo, na versão top Extreme.

