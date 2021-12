Amarok Dark Label invade as vias rurais e urbanas

A Amarok ainda não caiu no gosto dos picapeiros. Porém ninguém duvida de que a picape da Volkswagen é a mais moderna entre os modelos vendidos no país.

No fim de 2014, surgiu a Amarok Dark Label, a série especial que valoriza o visual esportivo para chegar junto dos picapeiros rurais, os verdadeiros proprietários dos modelos que unem bom espaço na caçamba e amplo pacote de equipamentos e tecnologia de carros de passeio.



A Toyota Hilux, que ganha nova versão ainda este ano, estreou em 2005 o perfil de picapona urbana. A S10, líder absoluta do segmento, fincou as quatro rodas entre os mais tradicionais. A Ranger, L200, Frontier e Amarok estão no páreo.

Qualidades



Custando R$ 145 mil, a Amarok Dark Label chega forte entre os picapeiros urbanos e rurais. A Volks ampliou a opção da cor da carroceria, incluindo branco, prata, cinza e preto. A picape da marca alemã tem potencial de sobra para virar o jogo e cair, literalmente, no gosto do picapeiro. A série traz santantônio, estribos laterais, maçanetas diferencias, capa dos retrovisores e para-choque traseiro. O modelo está entre as versões Trendline (R$ 129.990) e Highline (R$ 149 mil).

Sob o capô, o motor 2.0 turbodiesel, de 180 cavalos e torque de 42,8 kgfm a 1.750 rpm auxiliado pelo câmbio automático de oito marchas e a tração permanente 4Motion. Para entrar e sair dos atoleiros, os pneus são de perfil 245/45 R17 e há rodas exclusivas de liga leve.

Agrada, mas ainda peca no visual. Finca as quatro rodas no desenho tradicional e mais quadradão. A Amarok Dark Label traz ainda vidros escurecidos, novo defletor dianteiro e lanternas traseiras escurecidas também. Há sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. No entanto, deveria ter um câmera de ré instalada no sistema de entretenimento e do GPS integrado. Por sinal, o tamanho do visor é acanhado demais para as dimensões da picape - que tem 5,25 metros de comprimento, 1,83 metro de altura e entre-eixos de 3,10 metros.

No dia a dia, a Amarok Dark Label quer mesmo se sobressair por outras qualidades, longe de querer fisgar alguém pela estética. Destaca-se pelo bom espaço, principalmente para quem está no banco traseiro. De todas, é a que melhor trata os caronas. No cotidiano, valoriza a praticidade e oferece uma caçamba com 1.280 litros , transportando assim 1.042 kg de carga útil.

O que mais surpreende é o pacote de tecnologia embarcada na Amarok. A picape anda que nem carro de passeio e traz ajuste lombar e de altura, air bags laterais e sistema Isofix.

O motorista está seguro e entra e sai bem feliz da picape, que conta com controle eletrônico de estabilidade, freios ABS off-road, bloqueio eletrônico de diferencial, sistema eletrônico de tração, além de tampa traseira com sistema de alívio de peso. É a única do segmento que oferece o sistema de auxílio em subida, que faz a diferença ao segurar o carro até três segundos em ladeiras, além de ter um dispositivo de controle de descida (que freia a picape mesmo quando o carro está em ponto morto). É uma picape

bem moderna.

