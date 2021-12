Amarok ainda mais conectada

A Volkswagen usa a fórmula de reunir elementos de carros de rua em um veículo com perfil de carga. A linha 2017 da Amarok ganha ainda mais tecnologia, pacote generoso de itens, versão inédita e visual arrumado no conjunto frontal.

Nada de afirmar que a picape Amarok está totalmente remodelada. Ganhou, sim, bons retoques na maquiagem – de cara, nota-se o novo par de faróis, para-choques maiores e grade com formato moderno.

Desta vez, a Volkswagen focou mais na tecnologia de conectividade, com a inclusão de melhorias nos sistemas de infotainment, que incluem possibilidade de espelhar o celular com as plataformas Mirrorlink, Google Android Auto e Apple Carplay. Além disso, a picape está com novo painel chamado de "Premium Color", com tela colorida 3D de 3,5 polegadas.

A linha 2017 da picape média da Volkswagen conta com a mesma mecânica, já que não houve elevação de potência e de torque no motor 2.0 diesel, com variações de 140 cavalos e 180 cavalos, o mais potente com dois turbocompressores, tração 4Motion e câmbio automático de oito velocidades. A Volks oferece seis versões, começando por R$ 113.990 na Amarok S Cabine Simples. A grande novidade é a nova versão topo da gama, a Amarok Extreme.

Baseada na configuração Highline, a série Amarok Extreme sai por R$ 177.990. A ordem é abusar no visual – a cor azul é exclusiva para a Extreme, que tem rodas de 20", pneus 255/50, adesivo "4Motion" nas laterais da caçamba e santantônio esportivo. Todas as versões têm sistema de frenagem automática pós-colisão, inédito entre as picapes. O pacotaço de itens na Amarok Extreme deixa a picape ainda mais segura. Traz freios com ABS "off road", Isofix, sistema de assistência à frenagem, controle de tração e bloqueio eletrônico do diferencial. A Amarok 2017 garante a trilha e as subidas e descidas de locais íngremes, com controle automático de descida) e assistente para partida em subida.

O jornalista viajou a convite da Volkswagen do Brasil

