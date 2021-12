Alugar carro pode ser boa saída para as férias

Com o fim do ano e as férias chegando, muitas famílias optam por alugar um carro para viajar e aproveitar os festejos. Com um carro alugado, você ganha maior autonomia e liberdade na cidade de destino. Mas antes fique atento a algumas dicas para ter certeza de fechar um bom negócio e não se arrepender durante a viagem.

Há uma grande variedade de empresas de locação competindo para entregar os melhores veículos com os menores preços de acordo com a data de sua viagem. Assim, é importante que você faça uma boa pesquisa de valores e das condições oferecidas pelas locadoras. Atualmente, é possível fazer tudo isso pela internet.

Ao achar a empresa certa e com os melhores preços, é hora de verificar as exigências. Cada locadora possui as próprias regras. No entanto, o básico é que sejam solicitados a CNH e um cartão de crédito, ambos dentro da validade. Outras exigências incluem tempo mínimo de habilitação, que normalmente é de dois anos, e idade mínima de 21 anos.

A maioria das locadoras trabalha com veículos populares, geralmente com motor 1.0, na categoria econômicos, com diárias a partir de R$ 70, a exemplo de modelos como: Fiat Uno e Hyundai HB20. Há também os intermediários, onde se encaixam o Ford Ka sedã, o Citroën Aircross, o Ford Fiesta e o Volkswagen Fox, que custam a partir de R$ 120. Já os veículos maiores e mais equipados são caracterizados como de luxo, premium ou SUVs, a exemplo do Audi A3, Mercedes-Benz C180, Ford Fusion, Hyundai Azera. Para essas opções, os preços sobem para até R$ 700. Em dezembro, a locadora Movida passa a oferecer, com exclusividade, a Mercedes GLA 200.

De acordo com dados da Localiza, agora nas férias, os modelos mais procurados são os maiores e espaçosos o suficiente para as famílias, como Chevrolet Spin, Fiat Doblô, Mercedes-Benz Vito e Jeep Renegade. Entre os sedãs, a liderança fica com o Renault Logan. Já nos mais básicos, o Toyota Etios e o Hyundai HB20 têm grande público de interesse.

As locadoras disponibilizam ainda alguns adicionais que podem ser contratados junto com o veículo para ajudar na segurança ou conforto durante a viagem. Normalmente, são oferecidos aparelho de localização por GPS e cadeirinhas para o transporte seguro de crianças. Empresas maiores oferecem ainda wi-fi e kit connect com carregadores de celular.

Contratação

O cabeleireiro Bruno Felipe alugou um Renault Sandero durante quatro dias para viajar com os amigos para a Chapada Diamantina. "Tenho um HB20, mas preferi poupar meu carro e alugar. Achei uma ótima ideia e pretendo fazer isso sempre", revela. Até seu destino final, Bruno rodou 327 quilômetros, por isso ele optou pelo plano de km livre.

As locadoras oferecem duas opções de quilometragem: a livre, para pagamento por diária alugada, ou a quilometragem controlada, para pagamento de um valor pela diária contratada e de outro valor para cada quilômetro a mais que for percorrido.

Além de escolher a quilometragem, é imprescindível escolher o seguro. Essas proteções variam da mais simples, apenas para colisões, furtos e roubos, às mais completas, com indenização a terceiros, proteção aos passageiros, seguro de vida e auxílio mecânico.

Por fim, na retirada do veículo, é feita uma vistoria que gerará um laudo das condições em que o veículo é entregue. É importante acompanhar o procedimento atentamente antes de assinar o laudo. Lembre-se, cuide bem do carro, outra vistoria será feita na devolução e os danos e avarias que não estiverem constando no laudo inicial serão cobrados do locatário.

De acordo com dados divulgados pela Movida, a demanda de RAC (rent a car, aluguel para pessoas físicas) no Nordeste de 2014 para 2016 cresceu 480%. No estado da Bahia, o aumento foi de 380%. E mais ou menos metade disso é turismo de negócios.

Mercedes GLA está na categoria dos modelos de luxo da Movida

